Огласила се "Ер Србија": Да ли директива Европске агенције утиче на српске авионе?

"Ер Србија" је данас саопштила да се ред летења ове авио-компаније одвија према утврђеном плану и да на њега не утиче најновија директива европског произвођача авиона Ербас и Европске агенције за безбједност ваздухопловства, пренио је Танјуг.
Ова директива се, како су навели из "Ер Србије", односи на поправку софтвера авиона типа А320, али не обухвата и ни на који начин се не рефлектује на авионе којима располаже флота ове српске компаније.
"Обавјештавамо путнике да су сви наши авиони потпуно оперативни, као и да се ред летања одвија према утврђеном плану", наводи се у саопштењу.
"Ербас" је раније саопштио да је открио да интензивно сунчево зрачење може да оштети податке који су кључни за функционисање контроле лета.
Проблеми на аеродромима широм свијета због квара софтвера
Многе авио-компаније укључујући ИзиЏет, Бритиш ервејз, Ер Лингус, Луфтханзу, Американ ерлајнс, Делту, Виз ер, Ер Франс и Ол Нипон ервејс (АНА) потврдиле су да су погођене проблемом са софтвером у авионима серије А320 компаније Ербас, пренео је Танјуг.
Портпарол "Ербаса" је за Скај њуз рекао да ће неопходна измена софтвера бити потребна за око 6.000 авиона, као и да ће за већину авиона ажурирање трајати два-три сата, док ће неки модели захтјевати и нову опрему.
