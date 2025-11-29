Logo
Огласила се "Ер Србија": Да ли директива Европске агенције утиче на српске авионе?

Извор:

Танјуг

29.11.2025

09:56

Коментари:

0
"Ер Србија" је данас саопштила да се ред летења ове авио-компаније одвија према утврђеном плану и да на њега не утиче најновија директива европског произвођача авиона Ербас и Европске агенције за безбједност ваздухопловства, пренио је Танјуг.

Ова директива се, како су навели из "Ер Србије", односи на поправку софтвера авиона типа А320, али не обухвата и ни на који начин се не рефлектује на авионе којима располаже флота ове српске компаније.

"Обавјештавамо путнике да су сви наши авиони потпуно оперативни, као и да се ред летања одвија према утврђеном плану", наводи се у саопштењу.

"Ербас" је раније саопштио да је открио да интензивно сунчево зрачење може да оштети податке који су кључни за функционисање контроле лета.

Аеродром

Свијет

Проблеми на аеродромима широм свијета због квара софтвера

Многе авио-компаније укључујући ИзиЏет, Бритиш ервејз, Ер Лингус, Луфтханзу, Американ ерлајнс, Делту, Виз ер, Ер Франс и Ол Нипон ервејс (АНА) потврдиле су да су погођене проблемом са софтвером у авионима серије А320 компаније Ербас, пренео је Танјуг.

Портпарол "Ербаса" је за Скај њуз рекао да ће неопходна измена софтвера бити потребна за око 6.000 авиона, као и да ће за већину авиона ажурирање трајати два-три сата, док ће неки модели захтјевати и нову опрему.

