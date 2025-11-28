Комшије четворо страдалих откриле детаље: Ово им је био посљедњи радни дан

Извор:
Блиц
28.11.2025
19:23
Коментари:0
Младеново не памти трагедију каква се догодила јуче када је четворо мјештана овог мјеста страдало у тешкој саобраћајној несрећи на путу Ириг-Рума.
Према незваничним сазнањима до којих је Блиц дошао, укупно два комбија су ишла ка Пећинцима, превозећи раднике. Први комби је прошао, а други је нажалост ударио у радну машину ваљак. Званични узрок ове саобраћајне несреће биће накнадно утврђен, али сумња се да је на путу била лоша видљивост због магле те да је то један од главних узрока.
Како мјештани Младенова, одакле су сви страдали и повријеђени, причају за Блиц, најболније је то што им је јуче био посљедњи дан како су ишли у Пећинце у надницу.
– Многи од њих су годинама тамо радили. Можете мислити каква је то туга и каква их је мука тјерала да већ годинама дневно прелазе од Младенова до Пећинаца и назад скоро 250 километара – видно потресен прича комшија преминулог мушкарца.
Бања Лука
Фабрика дувана има новог власника
Како додаје, његов комшија јуче није ни требао да иде у пластеник да ради, али му је речено да неће бити пуно посла, јер је посљедњи дан и иду само да распреме пластеник.
Колика је трагедија задесила Младеново, свједочи још једна мјештанка која каже да је реч о поштеним и вредним људима.
Република Српска
Ближи се првих 100 дана рада нове Владе – јесу ли министри испунили планирано?
– Ужасно је то што се десило, све су то вредни и поштени људи, то ће вам потврдити било ко у селу. Ето, због малих пензија радили су како би допунили кућни буџет, да би могли унуцима нешто да купе и помогну својој дјеци. Сви смо затечени, ово је стравична трагедија. Надамо се само да ће се породице брзо опоравити од толике туге – рекла је ова мјештанка која је познавала све погинуле, али и повријеђене.
А. Т. и Н. М., које су повријеђене у тешкој саобраћајној несрећи када је комби налетио на радну машину – ваљак јуче су пребачене за Клинички центар Војводине.
БиХ
ЦИК мијења тендер за изборне технологије
Возач комбија Д. Т. би такође требао да буде транспортован из Опште болнице у Сремској Митровици где је првобитно примљен да буде пребачен у КЦВ у Новом Саду, тренутно је у стабилном стању.
Сахрана свих трагично страдалих биће на Месном гробљу у Младенову и то Б. А. (65) и В. К. (66) сутра, М. М. (72) у недељу, а М. Ћ. (73) у понедјељак.
У цијелој општини Бачка Паланка данас је дан жалости.
Најновије
Најчитаније
12
14
12
12
12
09
12
09
12
04
Тренутно на програму