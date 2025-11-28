Logo
Large banner

Комшије четворо страдалих откриле детаље: Ово им је био посљедњи радни дан

Извор:

Блиц

28.11.2025

19:23

Коментари:

0
Комшије четворо страдалих откриле детаље: Ово им је био посљедњи радни дан
Фото: Телеграф.рс

Младеново не памти трагедију каква се догодила јуче када је четворо мјештана овог мјеста страдало у тешкој саобраћајној несрећи на путу Ириг-Рума.

Према незваничним сазнањима до којих је Блиц дошао, укупно два комбија су ишла ка Пећинцима, превозећи раднике. Први комби је прошао, а други је нажалост ударио у радну машину ваљак. Званични узрок ове саобраћајне несреће биће накнадно утврђен, али сумња се да је на путу била лоша видљивост због магле те да је то један од главних узрока.

Како мјештани Младенова, одакле су сви страдали и повријеђени, причају за Блиц, најболније је то што им је јуче био посљедњи дан како су ишли у Пећинце у надницу.

На посао путовали сваки дан по 250 километара

– Многи од њих су годинама тамо радили. Можете мислити каква је то туга и каква их је мука тјерала да већ годинама дневно прелазе од Младенова до Пећинаца и назад скоро 250 километара – видно потресен прича комшија преминулог мушкарца.

Фабрика дувана-28112025

Бања Лука

Фабрика дувана има новог власника

Како додаје, његов комшија јуче није ни требао да иде у пластеник да ради, али му је речено да неће бити пуно посла, јер је посљедњи дан и иду само да распреме пластеник.

Колика је трагедија задесила Младеново, свједочи још једна мјештанка која каже да је реч о поштеним и вредним људима.

Министри-28112025

Република Српска

Ближи се првих 100 дана рада нове Владе – јесу ли министри испунили планирано?

– Ужасно је то што се десило, све су то вредни и поштени људи, то ће вам потврдити било ко у селу. Ето, због малих пензија радили су како би допунили кућни буџет, да би могли унуцима нешто да купе и помогну својој д‌јеци. Сви смо затечени, ово је стравична трагедија. Надамо се само да ће се породице брзо опоравити од толике туге – рекла је ова мјештанка која је познавала све погинуле, али и повријеђене.

Повријеђени пребачени у КЦВ

А. Т. и Н. М., које су повријеђене у тешкој саобраћајној несрећи када је комби налетио на радну машину – ваљак јуче су пребачене за Клинички центар Војводине.

CIK BIH Centralna izborna komisija

БиХ

ЦИК мијења тендер за изборне технологије

Возач комбија Д. Т. би такође требао да буде транспортован из Опште болнице у Сремској Митровици где је првобитно примљен да буде пребачен у КЦВ у Новом Саду, тренутно је у стабилном стању.

Сахрана свих трагично страдалих биће на Месном гробљу у Младенову и то Б. А. (65) и В. К. (66) сутра, М. М. (72) у недељу, а М. Ћ. (73) у понед‌јељак.

У цијелој општини Бачка Паланка данас је дан жалости.

Подијели:

Тагови:

Саобраћајна несрећа

Ruma

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Спрема се повратак Рамоса

Фудбал

Спрема се повратак Рамоса

17 ч

0
Fotografija prikazuje sipanje goriva u automobil

Република Српска

Хоће ли бити проблема са горивом у Републици Српској?

17 ч

0
Амиџић са супругом напустио Београд: Броји ситно до порођаја, а ево како уживају

Сцена

Амиџић са супругом напустио Београд: Броји ситно до порођаја, а ево како уживају

18 ч

0
Млади десничар пријети да постане лидер Француске

Свијет

Млади десничар пријети да постане лидер Француске

17 ч

0

Више из рубрике

Оцу позлило више пута, интервенисала хитна помоћ: Сахрањена Ана Радовић

Србија

Оцу позлило више пута, интервенисала хитна помоћ: Сахрањена Ана Радовић

19 ч

0
Клизиште у Крагујевцу

Србија

Језив снимак урушавања пута у Крагујевцу: Клизиште носи све

1 д

0
Ко не мора да прекине радни однос због пензије

Србија

Ко не мора да прекине радни однос због пензије

1 д

0
Откривено како се активирао "паник позив" након несреће Ане Радовић

Србија

Откривено како се активирао "паник позив" након несреће Ане Радовић

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

14

Број погинулих на Тајланду достигао 279

12

12

Одложен састанак Управе и Жељка Обрадовића!

12

09

Ово је листа најчешћих српских презимена: Погледајте које је на првом мјесту

12

09

Полиција ушла у Елиту: Инспектори улетјели на имање

12

04

Онлифенс звијезда открила да је зарадила 37 милиона евра у посљедњих годину дана

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner