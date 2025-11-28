Logo
Оцу позлило више пута, интервенисала хитна помоћ: Сахрањена Ана Радовић

Мондо.рс

Мондо.рс

28.11.2025

16:24

Фото: Nestali Srbija

Ана Радовић (20) сахрањена је данас на златиборском гробљу. Она је нестала 23. новембра, а њено тијело пронађено је након тродневне потраге у "аудију" који се налазио у бетонском пропусту на магистралном путу код Чачка. Аутомобил у којем је пронађено Анино тијело, возио је Александар М. (37), који је, такође, страдао у тој саобраћајној несрећи.

Анином оцу позлило, интервенисала Хитна помоћ

Опело за младу Ану одржано је најприје у 12 сати у дворишту породичне куће Радовића, а велики број људи посљедњи пут се опростило од Ане. Окупљена породица и пријатељи изјављивали су саучешће оцу Милошу, мајци Горици и брату Луки.

Несрећа-Аном Радовић

Хроника

Огласила се другарица погинуле Ане Радовић: Жељела је...

Како су испричали пријатељи ове породице сахрана трагично настрадале дјевојке била је изузетно потресна за све. Анином оцу позлило је неколико пута, због чега је интервенисала Хитна помоћ, која је све време била дежурна на гробљу, пишу Новости.

Нестала 23. новембра

Подсјећамо, Ана Радовић (20) нестала је 23. новембра када је са пријатељем Александром М. (37) кренула са Златибора у Београд.

несрећа

Хроника

Први резултати истраге: Ана (20) и Александар (37) задобили стравичне повреде

Она се тог дана у 18.45 чула са братом. Родитељи су је након тога звали безброј пута, али одговора од њихове кћерке није било.

Телефон Ане Радовић био доступан 14 сати

Мобилни телефон несрећне девојке био је доступан скоро 14 сати, након чега се угасио.

Мајка нестале Ане Радовић пријавила је њен нестанак 24. новембра. Полиција, ватрогасци-спасиоци и рониоци претраживали су језеро Међувршје као и ријеку Мораву од 25. новембра.

Мјештани су пронашли "ауди", у којем се касније испоставило да су тијела Ане и Александра, 26. новембра. Мушкарац чије је тијело пронађено са Аниним био обезбјеђење Небојше Стојковића Стојкета.

несрећа

Србија

Ово је Александар који је слетио у канал: Радио за Стојкета, преживио атентат, погинуо са Аном

(Мондо)

