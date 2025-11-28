Оцу позлило више пута, интервенисала хитна помоћ: Сахрањена Ана Радовић

Извор:
Ана Радовић (20) сахрањена је данас на златиборском гробљу. Она је нестала 23. новембра, а њено тијело пронађено је након тродневне потраге у "аудију" који се налазио у бетонском пропусту на магистралном путу код Чачка. Аутомобил у којем је пронађено Анино тијело, возио је Александар М. (37), који је, такође, страдао у тој саобраћајној несрећи.
Опело за младу Ану одржано је најприје у 12 сати у дворишту породичне куће Радовића, а велики број људи посљедњи пут се опростило од Ане. Окупљена породица и пријатељи изјављивали су саучешће оцу Милошу, мајци Горици и брату Луки.
Како су испричали пријатељи ове породице сахрана трагично настрадале дјевојке била је изузетно потресна за све. Анином оцу позлило је неколико пута, због чега је интервенисала Хитна помоћ, која је све време била дежурна на гробљу, пишу Новости.
Подсјећамо, Ана Радовић (20) нестала је 23. новембра када је са пријатељем Александром М. (37) кренула са Златибора у Београд.
Она се тог дана у 18.45 чула са братом. Родитељи су је након тога звали безброј пута, али одговора од њихове кћерке није било.
Мобилни телефон несрећне девојке био је доступан скоро 14 сати, након чега се угасио.
Мајка нестале Ане Радовић пријавила је њен нестанак 24. новембра. Полиција, ватрогасци-спасиоци и рониоци претраживали су језеро Међувршје као и ријеку Мораву од 25. новембра.
Мјештани су пронашли "ауди", у којем се касније испоставило да су тијела Ане и Александра, 26. новембра. Мушкарац чије је тијело пронађено са Аниним био обезбјеђење Небојше Стојковића Стојкета.
