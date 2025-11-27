Осамдесетогодишњи Србин са Косова и Метохије оптужен за наводни ратни злочин

Извор:
27.11.2025
Специјално тужилаштво самопроглашеног Косова подигло је оптужницу против Србина из Истока због наводног ратног злочина против цивилног становништва у тој општини.
Канцеларија за Косово и Метохију је 12. септембра 2024. године саопштила да је у општини Исток ухапшен осамдесетогодишњи Томислав Пантић.
Према ријечима његовог сина Александра, оптужени никада није био припадник ни војних, ни полицијских формација.
