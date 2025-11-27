Logo
Large banner

Осамдесетогодишњи Србин са Косова и Метохије оптужен за наводни ратни злочин

Извор:

СРНА

27.11.2025

13:52

Коментари:

0
Priština Kosovo
Фото: Denis Sllovinja/Pexels

Специјално тужилаштво самопроглашеног Косова подигло је оптужницу против Србина из Истока због наводног ратног злочина против цивилног становништва у тој општини.

Канцеларија за Косово и Метохију је 12. септембра 2024. године саопштила да је у општини Исток ухапшен осамдесетогодишњи Томислав Пантић.

Фудбалери БиХ

Фудбал

Покренут поступак: БиХ пријети казна од чак 300.000 марака

Према ријечима његовог сина Александра, оптужени никада није био припадник ни војних, ни полицијских формација.

Подијели:

Тагови:

пресуда

Косово и Метохија

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Тадић: Политичко Сарајево фрустрирано добрим односима Српске и Мађарске

Република Српска

Тадић: Политичко Сарајево фрустрирано добрим односима Српске и Мађарске

1 д

0
Сутра претежно облачно и хладно

Друштво

Сутра претежно облачно и хладно

1 д

0
Министар Амиџић најавио 1.000 КМ уз новембарске плате

БиХ

Министар Амиџић најавио 1.000 КМ уз новембарске плате

1 д

1
Провалили у стан кроз балконска врата, па украли злато

Хроника

Провалили у стан кроз балконска врата, па украли злато

1 д

0

Више из рубрике

Школа, учионица

Србија

Хаос испред школе: Отац упао у двориште и тукао ђаке

1 д

0
Српским ракијама 24 награде у Мексику

Србија

Српским ракијама 24 награде у Мексику

1 д

0
Ово је Александар који је слетио у канал: Радио за Стојкета, преживио атентат, погинуо са Аном

Србија

Ово је Александар који је слетио у канал: Радио за Стојкета, преживио атентат, погинуо са Аном

1 д

0
Пронађено тијело Бојана за којим се трагала од Аранђеловдана

Србија

Пронађено тијело Бојана за којим се трагала од Аранђеловдана

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

58

ЦИК објавио нове резултате: Каран повећао предност

15

43

"Синер је добио повлашћен третман, а мене су згазили"

15

42

Медији: Проблем су играчи, Обрадовић не повлачи оставку

15

31

Ови обрасци понашања указују на то да сте имали тешко дјетињство које је оставило трага

15

28

Крај! Обрадовић одбио да се врати на клупу Партизана

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner