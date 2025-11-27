Сутра претежно облачно и хладно

Извор:
АТВ
27.11.2025
13:40
У Републици Српској и Федерацији БиХ сутра ће преовладавати претежно облачно вријеме уз слабе падавине и хладно.
На југу ће бити суначних периода, а мјестимично је у Херцеговини могућа и слаба киша, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
На југу и југозападу слаба до умјерена бура, а у осталим подручјима слаб сјеверни вјетар.
Јутарња температура ваздуха од минус два до четири, на југу до осам степени, а дневна од минус један до пет, на југу од седам до 11 степени Целзијусових.
Данас преовладава облачно вријеме са кишом и снијегом, подаци су Федералног хидрометеоролошког завода.
Температуре ваздуха у 13.00 часова: Бјелашница минус девет, Чемерно минус три, Калиновик, Кнежево, Соколац и Хан Пијесак минус два, Мркоњић Град и Сарајево нула, Гацко, Сребреница, Шипово и Тузла један, Рибник, Рудо, Бугојно, Дрвар, Јајце и Ливно два, Бијељина, Вишеград, Зворник, Фоча, Бихаћ, Сански Мост и Зеница три, Бањалука, Добој и Нови Град четири, Приједор и Србац пет, Билећа седам, Требиње и Мостар осам степени Целзијусових.
