Провалили у стан кроз балконска врата, па украли злато

Извор:
Телеграф
27.11.2025
13:15
Коментари:0
Припадници Министарства унутрашњих послова у Београду, тачније Полицијске станице Вождовац, ефикасним радом расвијетлили су кривично дјело тешка крађа и ухапсили три особе осумњичене за то дјело.
Ухапшени су Д. Р. (38), хрватска држављанка С. Г. (36) и италијанска држављанка Г. М. (27).
Они се сумњиче да су током овог мјесеца на подручју Вождовца, насилним путем, преко балконских врата, провалили у стан оштећених. Из стана су, како се наводи, украли новац и већу количину златног накита.
Осумњиченима је одређено задржавање до 48 часова.
Оне ће, уз кривичну пријаву, бити приведене Другом основном јавном тужилаштву у Београду ради даљег поступања.
