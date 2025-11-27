Logo
Провалили у стан кроз балконска врата, па украли злато

Извор:

Телеграф

27.11.2025

13:15

Провалили у стан кроз балконска врата, па украли злато
Фото: Танјуг/АП

Припадници Министарства унутрашњих послова у Београду, тачније Полицијске станице Вождовац, ефикасним радом расвијетлили су кривично дјело тешка крађа и ухапсили три особе осумњичене за то дјело.

Ухапшени су Д. Р. (38), хрватска држављанка С. Г. (36) и италијанска држављанка Г. М. (27).

Они се сумњиче да су током овог мјесеца на подручју Вождовца, насилним путем, преко балконских врата, провалили у стан оштећених. Из стана су, како се наводи, украли новац и већу количину златног накита.

Осумњиченима је одређено задржавање до 48 часова.

Оне ће, уз кривичну пријаву, бити приведене Другом основном јавном тужилаштву у Београду ради даљег поступања.

