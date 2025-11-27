Мушкарац ухапшен због паљевине аутомобила

Извор:
Мушкарац чији су иницијали М.Б. ухапшен је у Високом због паљевине, у којој су оштећена три аутомобила.
Кантонално Министарство унутрашњих послова саопштило је да се пожар до ког је дошло на аутомобилу марке BMW у општини Ново Сарајево, проширио на још два аутомобила која су се налазила паркирана у непосредној близини.
У пожару, који је настао синоћ око 21.55 часова, није било повријеђених, а ватру су угасили припадници Професионалне ватрогасне јединице КС.
На возилима је наступила материјална штета, а догађај је оквалификован као кривично дјело изазивање опште опасности.
