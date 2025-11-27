Logo
Детаљи стравичне несреће у Србији: Комби смрскан испод ваљка (ВИДЕО)

Телеграф

27.11.2025

09:57

Саобраћајна несрећа у Србији
Фото: 192_rs/Instagram/Screenshot

Четири особе су погинуле у тешкој саобраћајној несрећи која се догодила јутрос, око 06.20 часова, на путу Ириг–Рума.

Према првим информацијама, несрећа се догодила када је путнички комби, који је превозио раднике, ударио у радни ваљак који се налазио на коловозу због радова.

Петер Сијарто

Свијет

Сијарто: Историјска шанса за мир у Европи

Три повријеђене особе су збринуте у Општој болници у Сремској Митровици.

На лицу мјеста су Хитна помоћ, полиција и Сектор за ванредне ситуације. Због увиђаја и рада надлежних служби, пут Ириг–Рума је затворен за теретна возила, а саобраћај се преусмјерава на алтернативне правце.

Увиђај је у току, а званичне околности и узрок несреће биће саопштени јавности након што надлежни органи заврше рад на терену.

национална гарда пуцњава

Свијет

Ово је мушкарац који је упуцао припаднике Националне гарде

На мјесту несреће је велики број полиције и ватрогасаца. Од силине ударца комби изгледа као згужвани лист папира.

Саобраћајна несрећа

Србија

