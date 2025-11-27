Детаљи стравичне несреће у Србији: Комби смрскан испод ваљка (ВИДЕО)

Извор:
Телеграф
27.11.2025
09:57
Коментари:0
Четири особе су погинуле у тешкој саобраћајној несрећи која се догодила јутрос, око 06.20 часова, на путу Ириг–Рума.
Према првим информацијама, несрећа се догодила када је путнички комби, који је превозио раднике, ударио у радни ваљак који се налазио на коловозу због радова.
Свијет
Сијарто: Историјска шанса за мир у Европи
Три повријеђене особе су збринуте у Општој болници у Сремској Митровици.
На лицу мјеста су Хитна помоћ, полиција и Сектор за ванредне ситуације. Због увиђаја и рада надлежних служби, пут Ириг–Рума је затворен за теретна возила, а саобраћај се преусмјерава на алтернативне правце.
Увиђај је у току, а званичне околности и узрок несреће биће саопштени јавности након што надлежни органи заврше рад на терену.
Свијет
Ово је мушкарац који је упуцао припаднике Националне гарде
На мјесту несреће је велики број полиције и ватрогасаца. Од силине ударца комби изгледа као згужвани лист папира.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму