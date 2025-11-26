Logo
Први резултати истраге: Ана (20) и Александар (37) задобили стравичне повреде

Први резултати истраге: Ана (20) и Александар (37) задобили стравичне повреде
Код језера Међувршје погинули су Ана Радовић (20) и Александар Машалушић (37). Они су били у аудију који је пронађен послије три дана, у бетонском испусту крај језера.

Како се сумња, возило се кретало великом брзином и у кривини је слетјело са пута, незванично сазнаје Телеграф.

Када је аутомобил великом брзином ударио у препреку, у возилу су се активирали ваздушни јастуци. Према незваничним информацијама, обоје су задобили стравичне повреде.

Посљедњи траг о Ани забиљежен је у недјељу око 19 часова, када је брату упутила позив телефоном. Тада је са Златибора кренула пут Београда. Од тог тренутка породица и полиција трагали су за њом.

Возило су први уочили грађани, који су одмах алармирали полицију и хитне службе. Дио возила био је прекривен лишћем, а због неприступачног терена било га је готово немогуће уочити са коловоза.

Тијела страдалих послата су на обдукцију, а возило на вјештачење. Након истраге утврдиће се тачан узрок несреће. Према ријечима свједока, на путу није било трагова кочења.

