Познат идентитет човјека који је погинуо са Аном: Радио за Стојкета, па преживио атентат

Извор:
Телеграф
26.11.2025
18:00
Коментари:0
Мушкарац који је погинуо у аутомобилу са студенткињом Аном Радовић (21), када је "ауди" који је возио слетио са пута у шанац код језера Међувршје, је Александар Машалушић, припадник личног обезбјеђења Небојше Стојковића Стојкета, сазнаје Телеграф.рс.
Према сазнањима Телеграфа, Машалушић је рањен када је покушано убиство Стојкета. Упркос томе, његово име до сада није се појављивало у медијима и о њему се мало зна.
Иако је, према првим информацијама, речено да је Александар Машалушић из Тутина, он је родом из Прибоја, са пребивалиштам у Београду. Разлог тога да се мисли да је из Тутина биле су регистарске ознаке "аудија" којим је слетио са пута.
Хроника
"Желим да знам ко је возач који је управљао аутомобилом": Прво оглашавање оца погинуле Ане
Наводно је раније имао низ саобраћајних прекршаја, због чега му је била одузимана возачка дозвола на неколико мјесеци, а више пута је пред прекршајним судовима правоснажно осуђиван због прекорачења брзине, вожње за вријеме забране управљања возилом, вожње под дејством наркотика.
Александар Масалушић је имао пун досије саобраћајних прекршаја због чега му је чак била и одузета возачка дозвола на неколико мјесеци. Он је више пута правоснажно осуђиван пред прекршајним судовима у Ваљеву, Пријепољу и Пожеги због прекорачење брзине, вожње за време забране, затим једном под дејством наркотика...
Небојша Стојковић Стојке, чији је припадник обезбјеђења био Александар Машалушић, иначе супруг пјевачице Катарине Живковић, пунио је ступце црне хронике због тога што је покушано његово убиство 8. августа 2017. године, када је са четири метка рањен у главу и груди, а нападач му је одсјекао врх једног прста.
Хроника
Нови детаљи трагедије: Ана прије смрти позвала два броја
Преживио је напад, али је ухапшен у великој полицијској акцији која се догодила исте године. Први пут је доспио у јавност током полицијске акције "Сабља" 2003. године.
Како су тада писали медији, био је оптужен и за два убиства и злочине је признао, али је ослобођен због процедуралне грешке јер његов адвокат није присуствовао када је давао признање. Ухапшен је 29. априла 2010. и упућен у затвор, гдје је у једном тренутку чак штрајковао глађу због, како је навео, "нехуманих услова и тортуре".
Небојша Стојковић Стојке је 2013. године поднио молбу за условни отпуст Вишем суду у Београду. Он је тада служио казну од осам година и три мјесеца због оптужби за оружје и дрогу. Дуго је избјегавао издржавање казне, због чега је за њим расписана потјерница.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму