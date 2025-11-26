Logo
Ко је мушкарац који је страдао са Аном у аудију

Извор:

Телеграф

26.11.2025

14:49

Ко је мушкарац који је страдао са Аном у аудију
Фото: Printscreen

Потрага за Аном Радовић (20) која је нестала у нед‌јељу, завршена је данас, када је у бетонском испусту код језера Међувршје пронађен ауди и у њему два тијела.

Поред Ане, у возилу смрти био је и Александар М. (37) који је управљао возилом.

Према сазнањима Телеграфа, Александар М. повезао је Ану, сестру од његовог другара, за Београд како би отишла на факултет.

Nož

Свијет

Ужас у Бечу: Отац избо ножем кћерку, њену везу сматрао срамотом за породицу

Подсјетимо, у нед‌јељу када су били недалеко од Чачка, Ана је позвала свог брата и то је посљедњи траг о њој.

Већ сутрадан, њен телефон изгубио је сигнал.

Нажалост, данас су потврђене црне слутње.

Аутомобил ауди, у ком су јутрос пронађена два тијела, био је у каналу, крај језера Међувршје готово три дана.

Грађани су први уочили возило, након чега су одмах алармирали полицију и хитне службе.

Саобраћајна несрећа

