Ко је мушкарац који је страдао са Аном у аудију

Потрага за Аном Радовић (20) која је нестала у недјељу, завршена је данас, када је у бетонском испусту код језера Међувршје пронађен ауди и у њему два тијела.
Поред Ане, у возилу смрти био је и Александар М. (37) који је управљао возилом.
Према сазнањима Телеграфа, Александар М. повезао је Ану, сестру од његовог другара, за Београд како би отишла на факултет.
Подсјетимо, у недјељу када су били недалеко од Чачка, Ана је позвала свог брата и то је посљедњи траг о њој.
Већ сутрадан, њен телефон изгубио је сигнал.
Нажалост, данас су потврђене црне слутње.
Аутомобил ауди, у ком су јутрос пронађена два тијела, био је у каналу, крај језера Међувршје готово три дана.
Грађани су први уочили возило, након чега су одмах алармирали полицију и хитне службе.
