Logo
Large banner

Ужас у Бечу: Отац избо ножем кћерку, њену везу сматрао срамотом за породицу

Извор:

Телеграф

26.11.2025

13:35

Коментари:

0
Ужас у Бечу: Отац избо ножем кћерку, њену везу сматрао срамотом за породицу
Фото: Unsplash

Дјевојчица (15) задобила је тешке повреде након што ју је отац избо ножем у Бечу, преносе медији.

Према полицијским наводима, отац (50) је прво тукао петнаестогодишњу дјевојчицу песницама, а затим ју је избо кухињским ножем.

Дјевојчица је задобила убодне ране на врату, глави и леђима.

Она је успјела да побјегне и оде до једне докторске ординације. Само се срушила испред ординације, а дјевојчицу је пронашла унука доктора и одмах га позвала да изађе.

Љекар је препознао да је дјевојка озбиљно повређена и одмах јој је пружио помоћ.

"Још увијек је могла да говори, рекла ми је да је све боли", испричао је за Хојте љекар који је дјевојчици спасио живот.

Након што ју је збринуо, хеликоптер је дјевојчицу превезао до болнице гдје је хитно оперисана.

Учионица

Регион

Лажне дојаве о бомбама у двије школе

Аустријски медији преносе да је мотив напада покушај убиства из части.

Он се наводно није слагао са њеном везом и сматрао је да је њена веза с једним дечком велика срамота за њихову породицу.

Кобне вечери, он се са кћерком посвађао, а онда ју је у једном тренутку и физички напао.

Након напада, отац је ухапшен и налази се у притвору. Оружје, тачније кухињски нож, пронађен је на лицу мјеста, пише Телеграф.

Подијели:

Тагови:

porodično nasilje

Beč

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Лажне дојаве о бомбама у двије школе

Регион

Лажне дојаве о бомбама у двије школе

1 д

0
Ово су најпоштенији знакови у цијелом Зодијаку

Занимљивости

Ово су најпоштенији знакови у цијелом Зодијаку

1 д

0
Хелез изазвао међународни скандал: Није дао сагласност да Сијартов авион слети у Бањалуку

БиХ

Хелез изазвао међународни скандал: Није дао сагласност да Сијартов авион слети у Бањалуку

1 д

14
Организује се низ акција с циљем превенције насиља над женама

Друштво

Организује се низ акција с циљем превенције насиља над женама

1 д

0

Више из рубрике

Орбан: Продуктиван састанак са делегацијом Српске

Свијет

Орбан: Продуктиван састанак са делегацијом Српске

1 д

1
Састанак Путина и Лукашенка: Минск спреман да буде домаћин преговора о Украјини

Свијет

Састанак Путина и Лукашенка: Минск спреман да буде домаћин преговора о Украјини

1 д

0
Трећи дан штрајка у Белгији: Летови отказани, јавни превоз и школе паралисани

Свијет

Трећи дан штрајка у Белгији: Летови отказани, јавни превоз и школе паралисани

1 д

0
Lisice zatvor pritvor

Свијет

Влада помиловала више од 3.000 затвореника

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

09

Хакери напали Опен АИ

15

07

Ова опака болест почиње тихо, годинама прије појаве првих симптома и болова у зглобовима

15

03

CLEA Health & Beauty концепт – нова адреса за његу и здравље у Бањој Луци

14

54

Возачи се потукли након свађе у саобраћају - ВИДЕО

14

54

Број жртава пожара порастао, више од 300 несталих

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner