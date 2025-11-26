Ужас у Бечу: Отац избо ножем кћерку, њену везу сматрао срамотом за породицу

Извор:
Телеграф
26.11.2025
13:35
Дјевојчица (15) задобила је тешке повреде након што ју је отац избо ножем у Бечу, преносе медији.
Према полицијским наводима, отац (50) је прво тукао петнаестогодишњу дјевојчицу песницама, а затим ју је избо кухињским ножем.
Дјевојчица је задобила убодне ране на врату, глави и леђима.
Она је успјела да побјегне и оде до једне докторске ординације. Само се срушила испред ординације, а дјевојчицу је пронашла унука доктора и одмах га позвала да изађе.
Љекар је препознао да је дјевојка озбиљно повређена и одмах јој је пружио помоћ.
"Још увијек је могла да говори, рекла ми је да је све боли", испричао је за Хојте љекар који је дјевојчици спасио живот.
Након што ју је збринуо, хеликоптер је дјевојчицу превезао до болнице гдје је хитно оперисана.
Аустријски медији преносе да је мотив напада покушај убиства из части.
Он се наводно није слагао са њеном везом и сматрао је да је њена веза с једним дечком велика срамота за њихову породицу.
Кобне вечери, он се са кћерком посвађао, а онда ју је у једном тренутку и физички напао.
Након напада, отац је ухапшен и налази се у притвору. Оружје, тачније кухињски нож, пронађен је на лицу мјеста, пише Телеграф.
