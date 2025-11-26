Организује се низ акција с циљем превенције насиља над женама

Извор:
СРНА
26.11.2025
13:18
Коментари:0
Кампањи "16 дана активизма против насиља над женама" прикључила се и општина Србац, у којој ће наредних дана бити организован низ акција и едукација о овој проблематици.
Представник Одјељења за општу управу општине Свјетлана Тесла рекла је да ће у наредном периоду организовати округле столове, како би смо заједно са потписницима протокола о спрјечавању насиља у породици тражили најбоља рјешења.
Она је додала је да ће се кампањи прикључити и један привредник из Српца, који ће на свом дигиталном билборду објављивати садржаје који указују на опасност насиља и потребе да се оно пријави.
Регион
Море избацило тијело мушкарца код Будве
"На том билборду биће означен и број СОС телефона 1264 за жртве насиља, како би оне или други суграђани који су упознати са таквим дешавањима, могли да пријаве насиље у породици", рекла је Тесла новинарима.
Она је позвала суграђане да учествују у најављеним активностима, наводећи да насиље није нешто што се може уклопити у 16 дана активизма, него је потребно да се свакодневно ради на његовом спречавању.
Најновије
Најчитаније
14
41
14
37
14
31
14
27
14
23
Тренутно на програму