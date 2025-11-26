Огласили се из Хидрометеоролошког завода: Ево какво је стање са ријекама

Извор:
СРНА
26.11.2025
10:14
Коментари:0
Ситуација са водостајима је стабилна, ријеке су у коритима, а водостаји у горњим токовима су у опадању или стагнацији, рекао је хидролог Хидрометеоролошког завода Републике Српске Саша Марић.
Марић је рекао да се у наредна два дана не очекују значајне падавине, евентуално понегдје мјестимична сусњежица са кишом.
- За сада је стање стабилно, највећи пораст водостаја смо имали на ријекама Пливи, Врбањи, Усори и на ријеци Сани у горњем дијелу тока на простору Рибника, Кључа и даље према Приједору - појаснио је Марић.
Он је рекао да су водостаји ријека тренутно у домену виших средњих вода и додао да је једина локација гдје је превазиђена редовна кота одбране у Бањалуци у Делишанимо селу након ушћа Врбање у Врбас.
- Али и то је било привременог карактера због испуштања већих количина воде из бране, тако да тренутно нема ниједна превазиђена кота редовне одбране од поплава на неколико локација гдје се то посматра и ако буде на неком мјесту то ће бити привременог карактера и брзо ће вода отићи - рекао је Марић за Срну.
Он је додао да се наредних неколико дана може очекивати повећан водостај ријеке Саве након отицања воде из њених притока из Словеније, Хрватске и БиХ.
- Може очекивати повећан водостај, али и он ће бити у домену виших вода и ништа алармантно - истакао је Марић.
Вршилац дужности директора Републичке управе цивилне заштите Борис Трнинић рекао је да обилне кише и отапање снијега у Републици Српској нису проузроковали веће проблеме, осим у Језеру, гдје су регистроване поплаве.
Трнинић је навео да се у општини Језеро излила вода на магистрални пут према Јајцу, те да постоји проблем са уласком у зграду општине.
Он каже да су такви проблеми у надлежности општине.
Према његовим ријечима, на територији општине Билећа, усљед падавина, вода за пиће је мутна, па се мора прокувавати прије конзумирања.
- Пратимо ситуацију, већих проблема нема - рекао је Трнинић за Срну.
