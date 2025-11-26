Logo
Огласили се из Хидрометеоролошког завода: Ево какво је стање са ријекама

СРНА

26.11.2025

10:14

Вода ријека
Фото: АТВ БЛ

Ситуација са водостајима је стабилна, ријеке су у коритима, а водостаји у горњим токовима су у опадању или стагнацији, рекао је хидролог Хидрометеоролошког завода Републике Српске Саша Марић.

Марић је рекао да се у наредна два дана не очекују значајне падавине, евентуално понегдје мјестимична сусњежица са кишом.

policija rs

Хроника

Полицији пријавио да је изгубио возачку дозволу, она му раније одузета

- За сада је стање стабилно, највећи пораст водостаја смо имали на ријекама Пливи, Врбањи, Усори и на ријеци Сани у горњем дијелу тока на простору Рибника, Кључа и даље према Приједору - појаснио је Марић.

Он је рекао да су водостаји ријека тренутно у домену виших средњих вода и додао да је једина локација гдје је превазиђена редовна кота одбране у Бањалуци у Делишанимо селу након ушћа Врбање у Врбас.

- Али и то је било привременог карактера због испуштања већих количина воде из бране, тако да тренутно нема ниједна превазиђена кота редовне одбране од поплава на неколико локација гдје се то посматра и ако буде на неком мјесту то ће бити привременог карактера и брзо ће вода отићи - рекао је Марић за Срну.

Вода однијела мост-Фојница-26112025

Градови и општине

Вода однијела мост у Фојници (ВИДЕО)

Он је додао да се наредних неколико дана може очекивати повећан водостај ријеке Саве након отицања воде из њених притока из Словеније, Хрватске и БиХ.

- Може очекивати повећан водостај, али и он ће бити у домену виших вода и ништа алармантно - истакао је Марић.

Вршилац дужности директора Републичке управе цивилне заштите Борис Трнинић рекао је да обилне кише и отапање снијега у Републици Српској нису проузроковали веће проблеме, осим у Језеру, гдје су регистроване поплаве.

Поплаве

Градови и општине

Излиле се Јошавка и Плива, угрожено више домаћинстава

Трнинић је навео да се у општини Језеро излила вода на магистрални пут према Јајцу, те да постоји проблем са уласком у зграду општине.

Он каже да су такви проблеми у надлежности општине.

Према његовим ријечима, на територији општине Билећа, усљед падавина, вода за пиће је мутна, па се мора прокувавати прије конзумирања.

илу-водостај-25112025

Градови и општине

У Мостару се излила Дрежанка, вода продире у куће, становници траже помоћ

- Пратимо ситуацију, већих проблема нема - рекао је Трнинић за Срну.

Hidrometerološki zavod RS

