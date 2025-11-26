Logo
Због одрона затворена дионица магистралног пута у БиХ

АТВ

26.11.2025

07:19

Фото: Pexels

Због већег одрона, за саобраћај свих возила затворена је дионица магистралног пута M-17.5 Јабланица-Блидиње. Због излијевања ријеке, обустављен је саобраћај на магистралном путу Бугојно-Купрес, у насељу Пориче. Возила се усмјеравају кроз насеље Чипуљић.

- Снијег слабог до умјереног интезитета пада у вишим планинским предјелима западне и југозападне Босне и задржава се на коловозу. Издвајамо путне правце: Босански Петровац-Дрвар (Оштрељ), Ливно-Гламоч-Млиниште и Купрес-Шуица-Ливно.

Donald Tramp

Свијет

Трамп: Русија је супериорна - Украјина мора да прихвати мировни споразум

Магла смањује видљивост на путним правцима: Босанско Грахово-Дрвар, Орманица-Градачац, Живинице-Бановићи-Рибница и Живинице-Кладањ.

-Скрећемо пажњу на учестале одроне камења на коловозу, као и на оборено грање или стабла, усљед јаких удара вјетра. Апелујемо на возаче да буду максимално опрезни и да држе одстојање између возила. На пут не крећите без зимске опреме - наводе из БИХАМК-а.

BiHAMK

stanje na putevima

