Због одрона затворена дионица магистралног пута у БиХ

Због већег одрона, за саобраћај свих возила затворена је дионица магистралног пута M-17.5 Јабланица-Блидиње. Због излијевања ријеке, обустављен је саобраћај на магистралном путу Бугојно-Купрес, у насељу Пориче. Возила се усмјеравају кроз насеље Чипуљић.
- Снијег слабог до умјереног интезитета пада у вишим планинским предјелима западне и југозападне Босне и задржава се на коловозу. Издвајамо путне правце: Босански Петровац-Дрвар (Оштрељ), Ливно-Гламоч-Млиниште и Купрес-Шуица-Ливно.
Магла смањује видљивост на путним правцима: Босанско Грахово-Дрвар, Орманица-Градачац, Живинице-Бановићи-Рибница и Живинице-Кладањ.
-Скрећемо пажњу на учестале одроне камења на коловозу, као и на оборено грање или стабла, усљед јаких удара вјетра. Апелујемо на возаче да буду максимално опрезни и да држе одстојање између возила. На пут не крећите без зимске опреме - наводе из БИХАМК-а.
