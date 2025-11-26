Трамп: Русија је супериорна - Украјина мора да прихвати мировни споразум

- Овај рат може трајати годинама. Русија има много више људи, много више војника. Мислим да, ако Украјина може да постигне договор - то је добро. Искрено, мислим да је то добро за обје стране. Украјина је много мања бројчано - истакао је он.

Трамп је претпоставио да ће Москва у наредних неколико мјесеци преузети контролу над оним територијама које Кијев треба да уступи.

Такође је изразио мишљење да уступци које би Русија требало да прихвати могу бити прекид ватре и одустајање од даљег напредовања трупа. Навео је да у преговорима постоји напредак, укључујући и са Москвом.

Доналд Трамп је истакао да је број тачака у предложеном мировном плану Вашингтона за Украјину смањен са 28 на 22.

Предсједник САД је прецизирао да за њега не постоји крајњи рок за рјешавање сукоба, али очекује да Кијев ускоро прихвати договор. На питање да ли и даље важи раније наведени рок у којем би Украјина требало да потпише споразум, одговорио је: "Они (Кијев) су рекли да ће то бити у скоријој будућности".

Трамп је саопштио да ће наредне недјеље бити одржан састанак специјалног изасланика америчког предсједника за Украјину Стива Виткофа са руским лидером Владимиром Путином.