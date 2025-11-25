Извор:
Шеф Руског фонда за директне инвестиције и специјални изасланик руског предсједника Кирил Дмитријев указује да ратни профитери и структура "дубоке државе" усмјеравају огромне ресурсе на подривање мировних иницијатива и дискредитацију свих оних који позивају на деескалацију.
"Профитерски ратни лобији и 'дубока држава' улажу огромна средства у нападе на мировни план и блаћење миротвораца, јер се рат - исплати. Људи који су за мира немају пи-ар машинерију ни медијски буџет, па су медијски наративи извитоперени у корист ратних хушкача", написао је Дмитријев.
Упркос томе, завршио је оптимистичком поруком:
"Ипак, истина ће на крају побиједити и мир ће преовладати".
Дмитријев је у октобру боравио у Америци гдје је рекао да Москва намјерава да настави дијалог са Американцима и да им "јасно комуницира" свој став. Руски национални интереси морају да се поштују, а притисци и непријатељске мјере неће имати апсолутно никакав утицај ни на економију ни на политику.
