Лавров: Москва цијени тежње Трампа

СРНА

25.11.2025

18:47

0
Фото: Танјуг/АП

Министар спољних послова Русије Сергеј Лавров изјавио је да Москва цијени тежње америчког предсједника Доналда Трампа да се одмах зауставе ратови, али да је за дугорочно рјешење потребно много више темељних и стрпљивих иницијатива које нису ужурбане.

- Тежња да се одмах заустави крвопролиће заслужује сваки подстицај - рекао је Лавров у интервјуу за Јутјуб канал "Франко-руски дијалог".

Он је навео да Европа зависи од Сједињених Држава у погледу безбједности и спољнополитичког курса, али да Вашингтон у случају курса према Украјини нико и не слуша.

- Европске елите уложиле све у увјерење да могу рукама и тијелима кијевског режима нанијети Русији "стратешки пораз" - рекао је Лавров и напоменуо да су они одбацивали чак и саму могућност преговора.

Када је ријеч о сукобу у Украјини, Лавров је истакао да Москва остаје на позицији да је дипломатско рјешење пожељније.

Лавров је указао на то да је свјетска економија данас далеко од глобализоване, јер су принципи глобализације које су Американци и њихови савезници деценијама уносили у институције попут ММФ-а, Свјетске банке и Свјетске тргвовинске организације одавно прекршени.

- Састав руководстава, расподјела гласова – ништа више не одражава реалност свјетске економије, а принципи фер конкуренције, тржишне методе за одређивање најбољих и заштите својине су нестали - навео је Лавров и додао да свјетска трговина и инвестиције клизе ка хаосу.

Сергеј Лавров

