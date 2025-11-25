Logo
Лажна дојава о бомби у бањалучком хотелу

25.11.2025

20:14

Лажна дојава о бомби у бањалучком хотелу
Дојава о бомби у једном бањалучком хотелу била је лажна, саопштено је из ПУ Бањалука.

"Противдиверзиони преглед хотела у Бањалуци је завршен, утврђено је да нема безбједносних пријетњи", саопштено је из ПУ Бањалука.

БиХ

Магазиновић тврди: Дојава о бомби током сједнице ГО СДП-а у Бањалуци

Подсјећамо, данас око 16,55 часова непознато лице путем телефона пријавило је да је у хотелу у Бањалуци постављена бомба.

Хроника

Дојава о постављеној бомби у бањалучком хотелу, огласила се полиција

