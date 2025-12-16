Logo
Преминуо на лету Чикаго-Београд: Супруга тражи путника који је сједио поред њега

16.12.2025

Милорад Мића Трифуновић (57) преминуо је током директног лета Чикаго - Београд компаније Air Сербиа, 22. новембра, са поласком у 5.30 часова.

Тужне вијести подијелила је његова супруга на друштвеној мрежи Фејсбук у групи "Срби у Чикагу".

Милорад је требало да борави пет дана у Србији и да се потом врати за Чикаго, али је нажалост преминуо док је авион компаније Air Serbia био изнад Канаде.

Она је открила да је поред Милорада на лету сједио Александар Јовановић, који му је у тим тешким тренуцима притекао у помоћ и био уз њега, али породица нема више информација о том човјеку.

"Ово је, нажалост, све што тренутно знамо о њему. Информацију смо добили од СУП-а из Србије. Уколико је Александар Јовановић члан ове групе, или уколико га неко познаје, била бих неизмерно захвална да нам се јави. Такође, уколико је неко био на том лету, или познаје некога ко је био на том лету и био би спреман да разговара са нама, молимо вас да нам се јави. У овим изузетно тешким и болним тренуцима још увек покушавамо да схватимо шта се тачно догодило", истакла је супруга.

"Ситуација била трауматична"

Она је додала да су јој људи пренијели да је ситуација била изузетно трауматична за путнике на лету.

"Разумемо колико је то било тешко. Добили смо врло мало информација и само покушавамо да сазнамо шта се тачно догодило. Ако неко има било какву информацију, молимо да нам се јави приватно или у коментару", наглашава неутјешна жена.

Подсјетимо, како су медији извијестили крајем новембра, путник из Сјеверне Македоније преминуо је на лету Чикаго - Београд, а љекари су могли да констатују само смрт, преноси Блиц.

