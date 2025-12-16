Ово је Радомир Куртић - представник српске компаније пронађен мртав у Москви

Извор:
16.12.2025
Јавност у Србији потресла је вијест о смрти представника Југоимпорт СДПР Радомира Куртића.
Војне службе безбједности и БИА доставиле су предсједнику Републике Србије Александру Вучићу извјештај о смрти Куртића, која се догодила под за сада неразјашњеним околностима.
Како се наводи, смрт је наступила 17. новембра 2025, на улици у Москви, а српске власти су, све до данас, чекале форензичке извјештаје руских власти, које, до данас, нису добиле.
Радомир Куртић је у Москви био у другом мандату као представник Југоимпорт СДПР.
Комисија Југоимпорт СДПР обишла је канцеларије у Москви и том приликом установила да недостаје већи број докумената, као и хард дискови са рачунара.
Истражни органи Руске Федерације нису доставили никакве званичне информације о догађају амбасади Републике Србије и представништву Југоимпорт СДПР у Москви, као ни безбједносним службама у Републици Србији.
"Предсједник Републике Србије је, на састанку представницима служби безбједности, и Југоимпорт СДПР саопштио да не смијемо никога да кривимо док не добијемо чврсте доказе за то, али да захтијевамо добијање свих неопходних информација од представника руске државе и руске државне безбједности", пише Блиц.
