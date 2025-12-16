Ове српске ријечи користи цијели свијет

Извор:
Српски језик можда говори мали број људи у поређењу са енглеским, али је његов траг у свјетској култури далеко већи него што се на први поглед чини. Неке наше ријечи већ вијековима живе у енглеским рјечницима, користе се широм свијета и ријетко ко размишља о њиховом поријеклу. Управо тим језичким мостовима бави се једна занимљива анализа која открива колико је српски језик оставио дубок печат у глобалној комуникацији.
У анализи објављеној у листу Политика, професор Ненад Томовић са Филолошког факултета у Београду наводи низ српских ријечи које су нашле своје мјесто у енглеском језику.
Као извори коришћени су најугледнији рјечници, међу којима се издвајају Oxford English Dictionary и Merriam-Webster’s Unabridged Dictionar, уз консултовање и других релевантних лексикографских извора.
Најпознатија и најраспрострањенија српска ријеч у енглеском језику свакако је вампире, односно вампир. У енглески је ушла у првој половини 18. вијека и убрзо постала дио општег светског културног насљеђа.
Иако се често тумачи као ријеч словенског поријекла без прецизног језичког извора, амерички лексикографи је јасно повезују са српским језиком, што додатно потврђује њен значај.
Још једна ријеч која се данас сматра потпуно природним дијелом енглеског вокабулара јесте паприка. Она се користи без превода и означава и зачин и саму биљку.
Српско национално пиће, шљивовица, ушло је у енглески језик још у 19. вијеку, највјероватније посредством њемачког језика. О томе свједоче облици sliwowitz и slivovitz, који су забиљежени у тадашњим рјечницима.
Током 20. вијека у енглеске рјечнике улазе и ријечи слава и слатко, које су остале везане за специфичне обичаје и културу српског народа. Оне се углавном користе у објашњењима и етнографским контекстима, али су препознате као аутентични појмови без адекватног превода.
У 19. вијеку, када се енглеска читалачка публика први пут озбиљније сусрела са српском народном књижевношћу, у језик улазе и ријечи из свијета фолклора. Тако је забиљежена ријеч вила, у облицима вила или wili, као назив за натприродна бића из народних предања.
Уз пјесме о вилама, логично су ушле и ријечи гусле и гуслар, јер су управо уз тај инструмент ове пјесме извођене.
Традиционална народна игра коло позната је енглеским лексикографима више од једног вијека. Поред ње, рјечници биљеже и термине карактеристичне за српску друштвену и историјску стварност, као што су задруга (у значењу породичне заједнице), скупштина.
Примјери ових ркјечи јасно показују да српски језик није остао затворен у својим границама. Напротив, кроз историју, културу и обичаје, успео је да пронађе пут до најугледнијих свјетских рјечника.
