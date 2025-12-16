Logo
Large banner

Хороскопски знакови у којима се рађају највећа злопамтила

Извор:

Индекс

16.12.2025

15:10

Коментари:

0
Хороскопски знакови у којима се рађају највећа злопамтила
Фото: Pexels

У астрологији се често спомиње да су поједини хороскопски знакови склонији памћењу неправди, поготово ако су биле личне и емотивно снажне. Представљамо четири знака у којима се, према астролошким тумачењима, често рађају највећа злопамтила.

Шкорпија

Шкорпије су познате по томе да ништа не заборављају, нарочито ако су се осјећали повријеђено или издано. Иако могу д‌јеловати мирно и сабрано, дубоко у себи памте сваку неправду и ријетко дају другу прилику без задршке. Шкорпије не заборављају лако, а опрост често долази тек након дуго времена, преноси Индекс.

Рак

Ракови снажно памте ситуације које су их емотивно погодиле, чак и ако су се догодиле давно. Њихова осјетљивост чини их склоним враћању у прошлост и анализирању туђих поступака. Иако можда неће отворено показати љутњу, сјећања на повреде често остају присутна и утичу на њихов однос према људима. Ракови тешко заборављају ријечи и поступке који су им нарушили осјећај сигурности.

Бик

Бикови имају изузетно дугорочно памћење, нарочито када је ријеч о повјерењу које је нарушено. Споро реагују, али једном кад закључе да их је неко изиграо, тешко мијењају мишљење о тој особи. Бикови ријетко заборављају ко их је разочарао, а још ријеђе поновно допуштају истој особи да им се приближи.

Д‌јевица

Д‌јевице памте детаље које други брзо забораве, укључујући неправде и разочарања. Иако не воле отворене сукобе, сјећања на лоше поступке остају забиљежена и утичу на њихову дистанцу према другима. Д‌јевице тешко заборављају оно што сматрају непоштеним или неправедним понашањем.

илу-поклони-08122025

Савјети

Ове поклоне никако не треба носити на Светог Николу: Вјерује се да доносе несрећу

Подијели:

Тагови:

Хороскоп

астрологија

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Svađa partneri

Занимљивости

Рођени у овим хороскопским знаковима важе за највећа злопамтила

4 ч

0
Крсна слава црква православље

Занимљивости

''Пола народа слави, пола иде на славу'' Ево шта никако не треба поклањати домаћину за Светог Николу

5 ч

0
Нова година доноси потпуно нову енергију за ова 3 знака

Занимљивости

Нова година доноси потпуно нову енергију за ова 3 знака

8 ч

0
Шта је строго забрањено на крузерима?

Занимљивости

Шта је строго забрањено на крузерима?

18 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

36

Преминуо професор ПМФ-а Боро Павловић

15

32

Прве фотографије тешке несреће у којој је погинула дјевојка

15

28

Зеленски предложио божићно примирје, Кремљ одбио из једног разлога

15

25

Дјевојка (21) погинула када је аутомобилом слетјела низ литицу

15

24

Један од најбољих ван погона: Огроман хендикеп за Партизан

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner