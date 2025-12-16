Хороскопски знакови у којима се рађају највећа злопамтила

Извор:
Индекс
16.12.2025
15:10
Коментари:0
У астрологији се често спомиње да су поједини хороскопски знакови склонији памћењу неправди, поготово ако су биле личне и емотивно снажне. Представљамо четири знака у којима се, према астролошким тумачењима, често рађају највећа злопамтила.
Шкорпије су познате по томе да ништа не заборављају, нарочито ако су се осјећали повријеђено или издано. Иако могу дјеловати мирно и сабрано, дубоко у себи памте сваку неправду и ријетко дају другу прилику без задршке. Шкорпије не заборављају лако, а опрост често долази тек након дуго времена, преноси Индекс.
Ракови снажно памте ситуације које су их емотивно погодиле, чак и ако су се догодиле давно. Њихова осјетљивост чини их склоним враћању у прошлост и анализирању туђих поступака. Иако можда неће отворено показати љутњу, сјећања на повреде често остају присутна и утичу на њихов однос према људима. Ракови тешко заборављају ријечи и поступке који су им нарушили осјећај сигурности.
Бикови имају изузетно дугорочно памћење, нарочито када је ријеч о повјерењу које је нарушено. Споро реагују, али једном кад закључе да их је неко изиграо, тешко мијењају мишљење о тој особи. Бикови ријетко заборављају ко их је разочарао, а још ријеђе поновно допуштају истој особи да им се приближи.
Дјевице памте детаље које други брзо забораве, укључујући неправде и разочарања. Иако не воле отворене сукобе, сјећања на лоше поступке остају забиљежена и утичу на њихову дистанцу према другима. Дјевице тешко заборављају оно што сматрају непоштеним или неправедним понашањем.
Савјети
Ове поклоне никако не треба носити на Светог Николу: Вјерује се да доносе несрећу
Занимљивости
4 ч0
Занимљивости
5 ч0
Занимљивости
8 ч0
Занимљивости
18 ч0
Најновије
Најчитаније
15
36
15
32
15
28
15
25
15
24
Тренутно на програму