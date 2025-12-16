Нова година доноси потпуно нову енергију за ова 3 знака

16.12.2025
Нова година доноси потпуно нову енергију, али по тумачењу астролошкиње Анђеле Перл, 2026. година ће бити посебно снажна и судбинска.
Три знака Зодијака наћи ће се у епицентру великих животних преокрета, отварања нових путева и моћних могућности које до сада нису имали. Они улазе у годину у којој ће судбина убрзати ток догађаја, гурајући их напред ка ономе што им је суђено.
Нова година, нова шанса, нова књига живота. А она која долази биће посебна, каже Анђела. Три хороскопска знака ће уживати у невјероватним могућностима какве им Универзум до сада није пружао.
Анђела Перл истиче да ће три знака добити посебно снажан импулс: Ован, Бик и Лав.
У својој прогнози, она описује наредну годину као велико степениште ка новим хоризонтима. Они који се усуде да се попну до врха, видеће потпуно другачији поглед на живот. И управо Ован, Бик и Лав биће најближе том успону.
У 2026. години Ован улази у нову животну фазу која ће изгледати као отварање великог портала. Све што је стагнирало – било да је ријеч о послу, односима или личним циљевима – имаће прилику да достигне нови ниво или заувек остане иза њих.
Искуства из претходних година сада постају њихова највећа снага. Овнови ће осјетити потребу да преузму вођство, започну сопствен пројекат, изразе своје мишљење отворено и са ауторитетом. Њихова енергија биће јака, ватрена и одлучна.
Биће и емотивно захтевних тренутака. Неке вијести или ситуације натјераће Овна да промјени правац, па ће многи бирати нове људе, нове циљеве, можда чак и нови град. Све промјене ипак ће водити ка расту. Овновска храброст биће на испиту, али они ће га положити без оклијевања.
За Бикове је 2026. година животних раскрсница. Почетак године доноси одлуке које ће њихов живот подијелити на прије и послије. Могући су тренуци разочарања или замора, али управо кроз те изазове Бик ће се окренути будућности и престати да се осврће уназад.
Њихова унутрашња снага, упорност и потреба да се докажу биће у центру пажње. Многи припадници знака успјеће да заврше велике послове, одбране важне радове, упишу напредовања или остваре такмичарске успјеће. Ако су дуго желели да се пробију у некој области, 2026. година ће им то омогућити.
Финансије и каријера донеће највише свијетлих тренутака. Могућа су унапређења, већа примања, подршка утицајних људи и уносни пројекти. У личном плану очекују се лијепе вијести у вези са породицом или дуго чеканим промјенама, преноси Лепа и Срећна.
Година захтјева акцију, брзину и одлучност. Чак и када буду морали да мењају планове или услове, Бикови ће показати колико су јаки и истрајни.
Ако постоји знак коме 2026. доноси прави благослов, то је Лав. Јупитер, планета обиља и просперитета, улази управо у њихов знак, а то значи да ће им многе жеље постати оствариве. За неке Лавове то ће бити љубав и брак, за друге дјеца, за треће велика пословна побједа или јавно признање, преноси Лепа и Срећна.
Прва половина године биће изузетно активна. Лавови ће бити у средишту дешавања, окружени новим познанствима, догађајима, друштвеним активностима и шансама које ће им отварати важна врата. Биће видљиви, примијећени и подржани.
Ипак, биће потребно и више бриге о здрављу, као и мудро управљање енергијом. Лавови носе много терета, често више него други, али 2026. је година када ће им се то исплатити. Интуиција ће им постати кључни водич.
У 2026. години ова три знака – Ован, Бик и Лав – добијају снажан замах за напредак. Ован ће кренути смјело и одлучно, Бик ће показати снагу, стрпљење и невјероватну истрајност, док ће Лав засијати уз помоћ судбине која ће му отварати врата једно за другим.
