Зашто се на врх јелке поставља звијезда?

Извор:
Магазин новости
15.12.2025
21:27
Коментари:0
Децембар је мјесец у знаку празника, а многи су већ у његовим првим данима окитили јелку и дом са новогодишњим украсима. Деценијама је у домовима широм свијета наизоставна звијезда на врху јелке, а многи не знају њено право значење.
Многи од нас с љубављу постављају звијезду на врх јелке, можда не размишљајући о њеном дубљем значењу. Овај обичај носи са собом богату симболику и традицију.
Занимљивости
Хороскопски знакови које сви зову кад се нешто догоди
Постављање звијезде на врх божићне јелке има своје коријене у хришћанској традицији. Звијезда симболизује Витлејемску звијезду која је, према Јеванђељу по Матеју, водила мудраце са Истока до мјеста рођења Исуса Христа. Ова појава била је знак рођења новог краља, а мудраци су је слиједили како би му се поклонили и донијели дарове. Стога, звијезда на врху јелке подсјећа вјернике на божанско вођство и свјетлост која је обасјала свијет доласком Христа.
Традиција кићења јелке потиче из Њемачке из 16. вијека, гдје су вјерници уносили украшена дрвећа у своје домове. Мартин Лутер, протестантски реформатор, наводно је први додао свијеће на јелку како би дочарао звјездано небо које је видио током ноћне шетње. Овај обичај се постепено ширио Европом, а касније и свијетом, еволуирајући у различите облике и укључујући разне украсе, међу којима је звезда заузимала посебно мјесто.
Звијезда на врху јелке обично има пет кракова, што је карактеристичан облик који се повезује са симболиком рођења Христа и свјетлости која је водила мудраце.
Савјети
Обична алуминијска фолија ће смањити рачуне за гријање: Ево како да је користите
Данас, постављање звијезде на врх јелке није само вјерски симбол, већ и дио шире културне традиције. За многе породице, овај чин означава завршетак украшавања и почетак празничне сезоне.
Без обзира на вјерска увјерења, звијезда представља симбол наде, вођства и универзалне жеље за миром и добром вољом међу људима.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму