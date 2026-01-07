Патријарх Порфирије позвао на превазилажење подјела

Извор:
АТВ
07.01.2026
07:14
Коментари:0
Његова светост патријарх српски Порфирије позвао је српски народ на превазилажење подјела и истакао да је човјечанству данас више него икада потребно да се врати извору мира који се не намеће силом.
У Божићној посланици српски патријарх је напоменуо да је рођењем Христовим, Бог ушао у срце људске историје и показао да зло, ма колико било агресивно и распрострањено, нема посљедњу ријеч.
"Рођење Спаситеља нам открива да више нисмо сами и да никада више нећемо бити сами", наглашено је у посланици Његове светости и архијереја Српске православне цркве.
Зато ни кризе нашег времена, ни ратови, ни губитак повјерења, не могу бити коначна мјера људског живота нити посљедња ријеч о човјеку.
"Страх и даље постоји, али више не окива живот. Он је лишен коначне власти над човеком. Тај преображај има своје исходиште и темељ у Самоме Христу, који је измирио човека са Богом и тиме поставио темељ мира који страх не може да укине", пише у посланици.
Српски патријарх је нагласио да хришћанска вјера не учи да се у времену кризе чекају боља времена него да сами постанемо живи знаци будућег Царства Божијег, људи који већ сада живе другачије, који не лијече страх страхом нити мржњу мржњом.
"Позивамо све да загрлимо једни друге, да пружимо руку једни другима, да разумемо да смо неопходни једни другима", истакнуто је у посланици.
Српски патријарх је нагласио да је данас човјечанству више него икада потребно да се врати извору мира који се не намеће силом, него се открива у смирењу, у љубави која "не тражи своје" и у односу који гради повјерење, заједништво и поштовање сваког човјека.
"Живимо у времену све дубљих верских, етничких и културних подела, у свету у којем непрестано расту геополитичке напетости и у којем ратови постају све чешће средство за решавање економских и политичких сукоба", указао је патријарх у посланици.
Указујући на нестабилну и тешку ситуацију у свијету, у посланици Српске православне цркве је наведно да и ситуација у Србији, у коју гледа цијели српски народ, није ништа мање сложена и тешка.
Оцијењено је да су унутрашње политичке тензије довеле до дубоке подијељености друштва и неповјерења међу људима, а разлике у мишљењима све чешће прерастају у ирационалну мржњу.
Истакнут је посебно забрињавајући губитак националног и културног идентитета који доводи у питање континуитет историјског и духовног самопоимања српског народа, а при томе се не може објаснити искључиво спољним утицајима.
Уз то долазе економска несигурност и демографски пад, јер Србија се, како је указано у посланици, суочава са изразито негативним природним прираштајем и, посљедично, са једном од најбржих депопулација у свијету, као и све израженијим старењем становништва.
"Имајући све то у виду, отворених очију гледајући у тамне облаке који се надвијају над нама, не жмурећи пред побројаним проблемима и опасностима и не бежећи од њих, ми данас, као живи сведоци анђелске речи пастирима, свима вама, децо наша духовна, опет објављујемо: Не бојте се!", навео је српски патријарх у посланици.
Наглашено је да благослов Цркве обавезује да и сами ширимо мир.
"Стога се и обраћамо свима вама, драга духовна децо, и свакоме ко добронамерно ослушкује наше речи. Божић је празник мира, а анђелска божићна песма је молитва мира, јединства и помирења, утемељена на вери у Бога и живљењу по Богу", нагласио је патријарх Порфирије.
Оцијењено је да промјена глобалног поретка и борба великих сила за превагу рађају нестабилност, безбједносне кризе и страх од неизвјесне будућности, те да се томе придодају и економска несигурност, инфлација, раст неједнакости, сиромаштво, глад и неконтролисано исцрпљивање природних ресурса.
Такође је напоменуто да технолошке трансформације доносе нове етичке дилеме и рађају дигиталну изолацију — привидну присутност без стварног заједништва.
Његова светост је истакао да све то доводи до кризе повјерења у институције и медије, до релативизације истине, до пораста анксиозности и усамљености, чак и до губитка смисла живота код многих људи данашњице.
"И стога, многи од нас ову свету ноћ и овај свети дан дочекују са немиром у срцу, бринући за децу и њихову будућност, за хлеб насушни, за здравље, за сутрашњи дан", наводи се у посланици.
Како је наглашено, не треба се бојати, јер свијет у којем живимо, са свим својим ломовима, сукобима и страховима, више није самодовољан и самообјашњив нити је препуштен слијепим силама историје.
СПЦ је подсјетила на ријечи владике Николаја да се Господ јавио свијету у мучно вријеме, када се Бог није славио, када није било мира на земљи и када је умјесто добре воље владала зловоља међу људима, а тако је и данас у много чему.
Данашње вријеме је слично Христовом, и данас постоје силе које управљају свијетом и диригују судбинама мањих народа. Веома слично је и данас када се лични подаци све више користе ради контроле и ограничавања слободе сваког појединца", пише у посланици.
Истакнуто је да празник Рождества Христовог носи двије суштинске поруке и истине - прва је да је Бог постао човјек ради нас и ради нашега спасења, а друга да сваки човјек, управо због тога, може и треба да постане наш брат.
Због тога се пред тајном рођења Христовог свакоме поново поставља Божије питање, старо колико и човјечанство: "Где ти је брат?", а не гдје је твој интерес или страна или странка. То је, указано је, основно питање и централни задатак овог и сваког другог Божића.
Архијереји СПЦ су поновили да је љубав од Бога, љубимо једни друге, не ријечју ни језиком него дјелом и истином, јер онај ко мрзи брата свога у тами је, а ко љуби брата свога у свјетлости пребива.
"Напослетку, браћо и сестре, децо Светога Саве, наших часних предака, светих отаца и матера српских, где год да се налазимо, у отаџбини или у расејању, посебно на распетом Косову и Метохији, једним гласом, једним устима и једним срцем, заједно с анђелима запевајмо божићну химну, песму мира: `Слава на висини Богу и на земљи мир, међу људима добра воља! Мир Божји – Христос се роди!", наведено је у посланици.
