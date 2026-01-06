Logo
У Семберији уведене редовне мјере одбране од поплава

СРНА

06.01.2026

16:53

0
Вода ријека
Фото: АТВ БЛ

У Семберији су уведене редовне мјере одбране од поплава, речено је у "Водама Српске".

Директор Јавне установе "Воде Српске" Мирослав Миловановић рекао је раније Срни да се очекује још један талас повећања водостаја Дрине низводно од хидроелектране "Зворник", што ће у Семберији довести до увођења мјера редовне одбране од поплава, а врло вјероватно и ванредне.

Болница

Друштво

У добојској болници забрањене посјете пацијентима

Он је навео да је у 15.00 часова водостај ријеке Дрине на мјерној станици Радаљ био 445 центиматара.

Мјере редовне одбране од поплава за доњи ток Дрине уводе се када на станици Радаљ водостај достигне коту од 450 центимета, а на 500 центиметара уводе се мјере ванрдне одбране.

- Али, ми смо већ при водостају од 445 центиметара покренули процедуру увођења мјера редовне одбране на поплавном подручју Семберије за сектор 1", појаснио је Миловановић у изјави за Срну.

Снијег

Регион

У Пули густи снијег након 15 година, Сплићани без питке воде

Истакао је да је охрабрујуће да су падавине у Црној Гори и у горњем току Дрине прије неколико сати стале, што ће се позитивно одразити низводно.

"Треба да будемо прибрани, свако на свом задатку, а на основу тренутних хидролошких и метеоролошких процјена не очекујемо веће проблеме", истакао је, између осталог, Миловановић.

Семберија

vodostaj

