Расте водостај Дрине - надлежне службе у приправности

Проток ријеке Дрине на ХЕ "Мали Зворник" тренутно износи 2.000 кубних метара у секунди , са тенденцијом раста у наредним сатима, саопштено је из ХЕ "Мали Зворник".
Тренутни проток Дрине на ХЕ "Бајина Башта" износи око 2.300 кубних метара у секунди, а процјењује се да је међудоток (притоке између Бајине Баште и Малог Зворника) око 200 кубних метара у секунди.
Припадници Службе цивилне заштите и Ватрогасне јединице Зворник су на терену и предузимају неопходне мјере одбране о поплава. Становништво у најугроженији насељима је обавјештено о потенцијалној опасности. Припремљене су вреће са пијеском, које ће уколико буде требало, бити дистрибуиране на мјеста угрожена поплавама, а спремна је и механизација.
Градска управа и надлежне службе ситуацију на терену прате из минута у минут и благовремено ће информисати јавност о свим важним информацијама.
Из Службе цивилне заштите апелују на грађане да уколико осјете било какву опасност и примјете изливање ријека и рјечица из корита, да о томе обавијесте Службу цивилне заштите на број телефона 056/210-853.
