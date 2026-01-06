Logo
Девета "Божићна акција": Хуманитарна представа "Ко камен - Веленка Брстинова и кћер јој Драгана"

Фото: Уступљена фотографија

Фондација "Делије" основана је 2013. године у Београду у циљу организовања и спровођења хуманитарних акција и пројеката, помоћи сиромашним породицама, светињама и народним кухињама и пружања континуиране подршке Србима на Космету.

Од 2018. године Фондација „Делије“ организује добротворне догађаје и прикупљање донација у Републици Српској под називом „Божићна акција“. У претходних осам година прикупљено је 340.257,00 КМ. Сва средства утрошена су на помоћ преко 350 породица ратних војних инвалида Војске Републике Српске, изградњу и обнову више цркава и манастира на простору Републике Српске, Книнске крајине и Космета, као и помоћи српским породицама на Космету.

У оквиру Девете "Божићне акције" у недјељу 11.01.2026. године у Градском позоришту "Јазавац" у Бањалуци са почетком у 18 часова одржаће се представа "Ко камен - Веленка Брстинова и кћер јој Драгана" у извођењу глумице Љиљане Чекић. Ова представа је прича о побијеним херцеговачким Србима 1941. и 1944. године, као и о страдањима сарајевских Срба који су 1996. напуштали своја огњишта са својим ископаним мртвим јунацима и одлазили у непознато.

Зворник-поплава

Градови и општине

Проглашена ванредна ситуација у Зворнику

Прије почетка представе посјетиоцима ће се представити ветерани елитних војних јединица Првог крајишког корпуса.

Цијена карте је 20 КМ, а могу се купити у кафе-бару "Маринер", Књижари "Ризница" и на дан представе у Градском позоришту "Јазавац".

Прикупљена средства намијењена су за помоћ ратним војним инвалидима Војске Републике Српске и српским породицама на Космету, пише Провјерено.инфо.

