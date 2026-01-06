Logo
Шта значи када на Бадњи дан и Божић пада снијег

Стеван Лулић

06.01.2026

10:55

0
Бадњак на улицама Бањалуке
Фото: АТВ

Бадњи дан и Божић обиљежавају се обичајима који се практикују широм Републике Српске и Србије.

Осим прелијепих обичаја који се везују за наше највеће празнике, постоји и мноштво вјеровања везаних за Бадњи дан и Божић.

svinjetina prasetina svinja ražanj

Бања Лука

Велико срце бањалучке породице: Обезбиједили печенице за 15 породица

Етнолог Ирена Тањга за АТВ је, између осталог објаснила и шта значи када за Бадњи дан и Божић пада снијег.

"Иначе су Бадњи дан и Божић повезани за почетак године и све што радимо има неко симболичко значење. Користило се и за разне врсте гатања и врачања, односно предвиђања. Наш народ каже да ако на Божић пада снијег и ако је магла да ће бити родна и плодна година", рекла је она и кроз шалу додала:

"Ако пада само киша родиће само шљиве, што Србима такође није лоша варијанта".

А шта ако снијега нема?

"Вјерује се да ако је Божић зелен, онда ће Ускрс бити бијел. Мислим да ће нам ова година, судећи по овим предвиђањима по времену, бити добра и успјешна и плодна", рекла је етнолог за АТВ.

badnji dan

Занимљивости

Доносимо најљепше честитке за Бадњи дан и Бадње вече

Она је, између осталог, за нашу телевизију објаснила и шта значи налагање Бадњака, како се Бадњак сијече, те шта означава новчић у чесници.

Све детаље погледајте у видео прилогу у наставку:

Badnji dan

Божић

Снијег

vjerovanja

