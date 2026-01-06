Шта значи када на Бадњи дан и Божић пада снијег

Аутор:Стеван Лулић
Бадњи дан и Божић обиљежавају се обичајима који се практикују широм Републике Српске и Србије.
Осим прелијепих обичаја који се везују за наше највеће празнике, постоји и мноштво вјеровања везаних за Бадњи дан и Божић.
Етнолог Ирена Тањга за АТВ је, између осталог објаснила и шта значи када за Бадњи дан и Божић пада снијег.
"Иначе су Бадњи дан и Божић повезани за почетак године и све што радимо има неко симболичко значење. Користило се и за разне врсте гатања и врачања, односно предвиђања. Наш народ каже да ако на Божић пада снијег и ако је магла да ће бити родна и плодна година", рекла је она и кроз шалу додала:
"Ако пада само киша родиће само шљиве, што Србима такође није лоша варијанта".
А шта ако снијега нема?
"Вјерује се да ако је Божић зелен, онда ће Ускрс бити бијел. Мислим да ће нам ова година, судећи по овим предвиђањима по времену, бити добра и успјешна и плодна", рекла је етнолог за АТВ.
Она је, између осталог, за нашу телевизију објаснила и шта значи налагање Бадњака, како се Бадњак сијече, те шта означава новчић у чесници.
Све детаље погледајте у видео прилогу у наставку:
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
