Logo
Large banner

Стевандић: Божић нам даје снагу и смисао

Извор:

СРНА

06.01.2026

10:35

Коментари:

0
Ненад Стевандић
Фото: АТВ БЛ

Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић у божићној честитки пожелио је православним вјерницима да празнично вријеме проведу у добром здрављу, срећи и задовољству.

Стевандић је истакао да Божић кријепи, даје снагу и смисао, те утврђује у темељним и постојаним вриједностима, мира, слоге, заједништва, узајамног поштовања и братољубља, саопштено је из Народне скупштине.

"У чврстој вјери да ће Богомладенац Исус Христос, у ове празничне дане излити свој благослов на Републику Српску, те на нашу Цркву и народ, поздрављам вас традиционалним поздравом: Мир Божији, Христос се роди!", навео је предсједник Народне скупштине.

илу-приганице-крофне-04012026

Савјети

Без приганица је Бадње јутро незамисливо: Са овим рецептом нећете погријешити

Стевандић је честитку упутио Његовој светости патријарху српском Порфирију, митрополитима, епископима, свештенству, монаштву и цјелокупном православном народу српском, као и свим другим православним вјерницима који празнују по јулијанском календару.

"Поводом наступајућег празника Рођења Господа Исуса Христа - Божића, у име Народне скупштине Републике Српске и своје, упућујем срдачне честитке и желим да ово празнично вријеме проведете у добром здрављу, срећи и задовољству", додао је Стевандић.

Српска православна црква прославиће сутра Божић, најрадоснији хришћански празник - дан Рођења Исуса Христа.

Подијели:

Тагови:

Ненад Стевандић

Божић

Badnji dan

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Додик: Породица, вјера и огњиште нас сачували кроз вијекове

Република Српска

Додик: Породица, вјера и огњиште нас сачували кроз вијекове

3 ч

0
Тришић Бабић: Србима нико не може да забрани да обиљежавају 9. јануар

Република Српска

Тришић Бабић: Србима нико не може да забрани да обиљежавају 9. јануар

3 ч

7
Носовић: Српска - гарант опстанка Срба на овим просторима

Република Српска

Носовић: Српска - гарант опстанка Срба на овим просторима

3 ч

0
Жељка Цвијановић

Република Српска

Жељка Цвијановић послала снажну поруку

14 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

45

Акција "Сењак" у Градишци : Ухапшена једна особа због 10 крађа

12

36

Обилне падавине погодиле Херцеговину: Изливена вода и непроходни путеви заробили мјештане

12

31

Цвијановић: Снага великог празника да све окупи око хришћанских вриједности

12

30

Ево зашто се на Бадњи дан не иде у госте

12

25

Девета "Божићна акција": Хуманитарна представа "Ко камен - Веленка Брстинова и кћер јој Драгана"

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner