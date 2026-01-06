Стевандић: Божић нам даје снагу и смисао

Извор:
Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић у божићној честитки пожелио је православним вјерницима да празнично вријеме проведу у добром здрављу, срећи и задовољству.
Стевандић је истакао да Божић кријепи, даје снагу и смисао, те утврђује у темељним и постојаним вриједностима, мира, слоге, заједништва, узајамног поштовања и братољубља, саопштено је из Народне скупштине.
"У чврстој вјери да ће Богомладенац Исус Христос, у ове празничне дане излити свој благослов на Републику Српску, те на нашу Цркву и народ, поздрављам вас традиционалним поздравом: Мир Божији, Христос се роди!", навео је предсједник Народне скупштине.
Стевандић је честитку упутио Његовој светости патријарху српском Порфирију, митрополитима, епископима, свештенству, монаштву и цјелокупном православном народу српском, као и свим другим православним вјерницима који празнују по јулијанском календару.
"Поводом наступајућег празника Рођења Господа Исуса Христа - Божића, у име Народне скупштине Републике Српске и своје, упућујем срдачне честитке и желим да ово празнично вријеме проведете у добром здрављу, срећи и задовољству", додао је Стевандић.
Српска православна црква прославиће сутра Божић, најрадоснији хришћански празник - дан Рођења Исуса Христа.
