Жељка Цвијановић послала снажну поруку

У Кабинет српског члана Предсједништва БиХ у Сарајеву унесен је бадњак, како то налажу српски обичаји и традиција.
Тако је тим поводом поручила Жељка Цвијановић, српски члан Предсједништва БиХ, Бадњи дан, а потом и Божић треба да проведемо у миру, радости и топлини породичног дома.
