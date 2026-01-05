Logo
Жељка Цвијановић послала снажну поруку

АТВ

05.01.2026

22:40

Жељка Цвијановић
Фото: АТВ

У Кабинет српског члана Предсједништва БиХ у Сарајеву унесен је бадњак, како то налажу српски обичаји и традиција.

Тако је тим поводом поручила Жељка Цвијановић, српски члан Предсједништва БиХ, Бадњи дан, а потом и Божић треба да проведемо у миру, радости и топлини породичног дома.

"Како налажу наши обичаји и традиција, у Кабинет српског члана Предсједништва у Сарајеву унесен је бадњак. Желим да сутрашњи Бадњи дан, а потом и најрадоснији хришћански празник – Божић проведемо у миру, радости и топлини породичног дома", написала је Жељка Цвијановић на друштвеним мрежама.

Жељка Цвијановић

Badnjak

Badnji dan

Божић

