Шта би се десило када би у САД покушали што покушавају са 9. јануаром

Нијемац Кристијан Шмит и крњи уставни суд БиХ упорно покушавају Србима у Репубици Српској да забране и оспоре 9. јануар.
Упркос томе, у Српској ће и ове године бити обиљежен дан Републике Српске.
Међутим, поставља се питање, "шта би се десило када би, на примјер, Доналду Трампу неко покушао да забрани обиљежавање 4. јула у Америци?".
Одговор на то питање за АТВ је дао Род Благојевић, бивши гувернер Илиноја и близак сарадник Доналда Трампа.
"Незамисливо је да то буде криминализовано од стране једног Нијемца којег нико није изабра", рекао је Благојевић коментаришући ударе на 9. јануар, а потом се осврнуо шта би се десило када би се слично покушало у Америци.
Зашто се Доналд Трамп диви Србима: За АТВ открио Род Благојевић
"Када би неко из друге државе, на примјер из Канаде, рекао Трампу да не смије да се слави Дан независности 4. јул, Републици Српској је 9. јануар оно што је Америци 4. јул, и то никада не бисмо дозволили", нагласио је Благојевић.
Истакао је да је управо то урадио и Милорад Додик, супротставио се тим насртајима.
"То је урадио ваш предсједник, по одређену цијену. Поднио је политичку жртву због тога. Надамо се привремену жртву да бисмо имали стабилну ситуацију овдје", нагласио је Благојевић за АТВ.
Он сматра да треба укинути ОХР и да БиХ треба да се врати Дејтонском споразуму.
Благојевић је за АТВ говорио о геополитичкој ситуацији, стању у БиХ, а открио је и зашто се Трамп диви Србима.
Комплетан интервју погледајте у видео прилогу у наставку.
