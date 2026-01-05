Logo
Род Благојевић за АТВ: Додик поднио жртву, укидање санкција значајан корак

Извор:

АТВ

05.01.2026

21:34

Коментари:

0
Род Благојевић
Фото: АТВ

Бивши гувернер Илиноја Род Благојевић изјавио је да је предсједник СНСД-а Милорад Додик велики лидер који је поднио жртву за свој народ и земљу у име изградње бољих односа са САД.

Један од најближих сарадника америчког предсједника Доналда Трампа, који је стигао у Републику Српску, каже да је захвалан за прилику да се поново састане са Додиком за којег је рекао да је "велики лидер који се снажно бори за српски народ".

"Нарочито је пријатно бити у Републици Српској и у Бањалуци у вријеме Бадњег дана, Божића и 9. јануара", рекао је Благојевић за АТВ, додајући да се надао да ће дочекати Божић са снијегом.

Коментаришући укидање санкција Додику и осталим лицима у Републици Српској одлуком предсједника САД Доналда Трампа, Благојевић је оцијенио да је Додик поднио "велику жртву" тиме што се "склонио у страну" и тако дао приоритет својој земљи и народу.

"То је значајан корак и порука Трампу, то је потез који је предсједник Додик предузео из вјере и повјерења и значајно ће утицати на дугорочно побољшање односа САД и Републике Српске", оцијенио је бивши гувернер Илиноја.

Указао је и да постоји много прилика за пословна улагања америчких компанија у Републику Српску.

"Мислим да је то једна од многих ствари које можемо да очекујемо у наредним данима, седмицама и мјесецима", рекао је Благојевић.

Комплетан интервју погледајте у видео прилогу.

Род Благојевић

Милорад Додик

