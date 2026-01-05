Скупштина града Бањалука пролонгирана - важна питања на чекању

Извор:
АТВ
05.01.2026
20:47
Коментари:0
Сједница Скупштине града која је била планирана за данас је пролонгирана. Разлог за то је што су материјали за сједницу касно достављени и нису могли тако брзо бити анализирани. У материјалима за приједлог буџета налази се низ мањкавости кажу одборници. Богољуб Зељковић је указао на став СНСД-а да се буџет усвоји али да су изостављени битни елементи.
"Оно са чим сам ја посебно незадовољан у Приједлогу буџета је да не постојии ставка за изједначавања субвенција за родитеље чија дјеца иду у приватне вртиће и то су неке политике СНСД-а ми смо прошле године обезбједили тај новац међутим градска управа то није испоштовала“, каже одборник СНСД-а Богољуб Зељковић.
С друге стране из градске управе поручују да су материјали достављени на вријеме. Одговорност не преузимају на себе. Док грађани чекају на одлуку о битним питањима као што су Приједлога буџета, из градске управе лоптицу опет пребацују на Скупштину како би се одржала сједница.
"Одборници јасно знају и скупштинско руководство да је након свих јавних расправа потребно све то написати прегледати и сагледати како све треба да се буџет спакује тако да смо предали на вријеме када ће бити сједница града ја би волела што прије чекамо да Скупштина јави“, рекла је Мирна Савић Бањац, градски менаџер.
Повећање у каси градоначелника које се, између осталог налази у Приједлогу буџета за ову годину, ПДП- овци правдају не тако аргументовано.
"То је јако важно буџет је пун расхода и прихода и мора да буде избалансиран и имати приходовну и расходовну страну не могу бити реализоване инвестиције предвиђене буџетом ми смо због паркинга изгубили 5 или 6 милиона јер није било одлуке о паркинзима“, каже Драган Милановић, одборник ПДП-а у Скупштини града Бањалука.
Одборник СПС-а Ратко Јокић става да је пуно средстава које су предвиђене приједлогом буџета оставиле простора за нетранспарентно кориштење средстава челицима града.
"Грађане треба да занима гдје тачно новац иде треба да постоји план и програм утрошка план и програм комуналне инфраструктуре то ништа нисмо добили да се знају капиталне инвестиције", рекао је он.
Став одборника скупштинске већине је да предвиђеним приједлогом буџета Градска управа треба да одговорити зашто се стало са изградњом вртића. Такође кажу потребно се изјаснити зашто су смањена су средства за спорт и културу.
