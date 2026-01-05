Logo
Упркос тешком животу, Србима у ФБиХ мало недостаје за осмијех - ВИДЕО

Извор:

АТВ

05.01.2026

20:15

Коментари:

1
Малишани из српских општина у ФБиХ добили пакетиће
Фото: АТВ

Снијег, завејани путеви и хладноћа није спријечила дједа мраза да стигне до Гламоча, Грахова, Дрвара и Босанског Петровца.

У српске општине у Федерацији стигао је захваљујући акцији актива жена СНСД-а уз подршку организационог и генералног секретара СНСД-а Игора Додика и Срђана Амиџића.

Малишани нису скривали осмијех ни срећу, а зашто би када су добили пакетиће, који поједини нису могли ни понијети од тежине.

Радознало су одмах отворили и погледали шта их очекује-а онда одушевљење. Одушевљен је овим гестом и начелник Гламоча Небојша Радивојша.

Радости није мањкало, а ни пакетића. Припремљено је њих 550.

А у Грахову као и у Гламочу, граја, срећа радост и осмијех.

А онда је услиједио Дрвар. Малишани су са нестрпљењем дочекали Дједа Мраза. Брже боље сјели су у крило, поручили му да су били добри и са осмијехом узели своје поклоне.

Начелник општине Дрвар Душица Рунић била је једнако срећна као и најмлађи и поручила да је ово потврда да Срби нису заборављени у Федерацији.

Са Дједа Мразом била је и екипа АТВ-а која је провјерила како живе Срби у тамошњим крајевима.

Након 12 година у Бањалуци, брачни пар Новковић одлучио је да се врати на своје огњиште у Босански Петровац. Кажу нигдје није љепше као код куће, али причају да је изазовно живјети свакој српској породици у Федерацији.

Причу погледајте у видео прилогу:

Тагови:

paketići

Босанско Грахово

Glamoč

Bosanski Petrovac

Игор Додик

Срђан Амиџић

Коментари (1)
