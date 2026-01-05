Пољопривредници траже заштиту домаће производње

Извор:
Повећање премије за млијеко и поврат средстава за премије, кључни су захтјеви једног дијела мљекара који су мирном вожњом исказали незадовољство. Наводе да је премија у Републици Српској нижа него у региону.
“Они су узели просјек из новембра мјесеца, 11 % мени је умањило. Крајем новембра мени се отелило седам крава, за седам дана ја сам се моментално попео на 450 литара млијека, а они одвозе 220", каже Бојан Башић, произвођач млијека.
"Не може бити толика разлика у цијени, да се тако увоз пусти ето онако само да никаквих контрола нема то једноставно здравом разуму не може бити нормално", поручује Данијел Лазић, произвођач млијека.
Протеклих пет мјесеци упућено је више дописа надлежним институцијама са приједлозима мјера за унапређење сектора.
“Од произвођача у Републици Српској јављено је од 01.01. да се више неће откупљивати млијеко 10% свих количина. Е сада, некога је задесило да те количине буду 10% али ми имамо овдје колеге Којима повећала се производња на годишњем нивоу, одабран је новембар мјесец а процјену тих 10% за смањење, код њих се краве потелиле, само трећину млијека возе од њих 2/3 се баца", рекао је Драган Балтић, члан Управног одбора Удружења мљекара Републике Српске.
Мора се наћи рјешење за пољопривреднике, порука је из ресорног министарства. У сталном су контакту са представницима удружења мљекара и произвођачима. Говорећи о захтјевима за већим аграрним буџетом, министарка пољопривреде поручује да је овогодишњи буџет остао на нивоу од веома респектабилних 180 милиона КМ, али да би он, уз пројекте који су договорени са Свјетском банком, могао порасти и 240 милиона КМ.
Само ове године по основу премије за млијеко исплаћено је око 32 милиона КМ. Овај сектор је, поручује Кузмић, најстабилнији и са редовним мјесечним исплатама премија. Апелују на становништво да купују домаће, да и на тај начин сви дају мали допринос у рјешавању тренутних тржишних вишкова који оптерећују и "Млијекопродукт" и наше фармере.
