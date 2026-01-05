Сузана Манчић: Чула сам пуцње, неко ми је запалио ауто

Извор:
Глумица, пјевачица и водитељка те једна од најпознатијих лото дјевојака Сузана Манчић гостовала је у подкасту “Сада и овдје” у којем је проговорила о тешкој ситуацији која ју је задесила у животу.
Сузана се присјетила тренутка када јој је неко запалио аутомобил.
“То је тачно, неко ми је запалио аутомобил. Били су ватрогасци, кажу неисправна инсталација, а нов ауто. То је запалио нетко ко ми се вјероватно хоће осветити. Нисам била у ауту, али сам чула пуцње. У то вријеме се доста пуцало, било је доста оружја на улицама. То су биле заправо моје гуме које су експлодирале”, започела је Манчић.
“Комшија ми је лупао на врата и викао: 'Сузана гори вам ауто'. Могла се запалити и зграда јер је ауто био испод бора једног. Срећом, брза реакција ватрогасаца и хитна помоћ која ми је дала нешто за смирење, али ми није било угодно. Јер неко зна гдје живим, као и гдје ми дјеца иду у школу”, додала је.
Подсјетимо, Сузана слови као једна од најпознатијих Лото дјевојака.
Осим према водитељству, Манчић је одувијек имала велику страст према музици и жао јој је што се није више посветила том дијелу своје каријере.
Иако је увијек вољела пјевати и снимати, живот ју је одвео у водитељску каријеру, која је била једнако успјешна, али је њен музички сан остао неиспуњен.
