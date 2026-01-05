Logo
Наташу Беквалац бивши муж Дача замолио да га не спомиње

Извор:

Курир

05.01.2026

09:15

Наташу Беквалац бивши муж Дача замолио да га не спомиње
Фото: Youtube/ screenshot

Позната пјевачица Наташа Беквалац говорећи о односима са бившим мужем, са којим има кћерку, рекла је да о односима са Данилом Икодиновићем неће говорити а разлог је његова одлука да га не спомиње више.

Наиме, Наташа Беквалац на питање за "Курир" о бившем супругу Данилу Икодиновићу изоставила је одговор.

На питање о Икодиновићу одговорила неочекиваним одговором.

На матури кћерке Хане си срела Дачу, какав је сада ваш однос?

"И то ми је замерено", рекла је Беквалчева.

То што сте се срели?

илу-новац-29112025

Друштво

Имате старе новчанице? Ево гдје и до када их можете замијенити

"Не што смо се срели, него што... Нисам ништа причала о томе, изашла је фотографија. Била сам срећна у том тренутку што смо сви заједно и што знам колико је то Хани значило, али ми је Данило искрено скренуо пажњу да не би волио да у јавности говорим било шта о њему, и то респектујем. Кад бих ја њега замолила, вјерујем да би... мада он о мени не прича. Ето, замољена сам", рекла је Беквалчева а пише "Курир"

Недавно је Наташа у једном интервјуу изјавила да се Дача љути што је она тако транспаретна.

