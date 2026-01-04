Јелена Карлеуша изазвала пожар, штета огромна

Извор:
Информер
04.01.2026
18:27
Коментари:0
Пјевачица Јелена Карлеуша присјетила се заједничког наступа са колегом Ацом Лукасом, када је током снимања запаљен студио "Гранд" продукције.
Карлеуша је у нову годину ушла заједно са учесницима ријалити програма "Елита 9", којима је приредила спектакуларан наступ.
Сцена
Сузана Манчић открила детаље орошавања полног органа
Позната по ексцентричним и ефектним наступима, открила је детаље једног од својих најзапаженијих - финала "Звезда Гранда" 2017. године.
Јелена и Аца су тада премијерно извели дуетску пјесму "Банкина", а наступ у којем су доминирали ефекти ватре и воде памти се и данас.
Градови и општине
Дио Бијељине поново без гријања
"Тада сам запалила студио, а затим га и полила водом. Све је било потпуно уништено, али пошто је био посљедњи дан снимања, добила сам дозволу од Саше Поповића. Студио је тада вриједио око 300–400 хиљада евра. Пламен је био толико јак да се пластика искривила, а потом смо пустили и кишу, чиме смо додатно све оштетили. Чак ми се и реп косе захватио пламеном, али имали смо само један покушај и нисмо могли да понављамо", испричала је Карлеуша за К1.
Најновије
Најчитаније
22
15
22
10
21
54
21
46
21
31
Тренутно на програму