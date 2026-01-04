Logo
Large banner

Јелена Карлеуша изазвала пожар, штета огромна

Извор:

Информер

04.01.2026

18:27

Коментари:

0
Јелена Карлеуша изазвала пожар, штета огромна
Фото: Youtube

Пјевачица Јелена Карлеуша присјетила се заједничког наступа са колегом Ацом Лукасом, када је током снимања запаљен студио "Гранд" продукције.

Карлеуша је у нову годину ушла заједно са учесницима ријалити програма "Елита 9", којима је приредила спектакуларан наступ.

suzana mančić e1665466505187

Сцена

Сузана Манчић открила детаље орошавања полног органа

Позната по ексцентричним и ефектним наступима, открила је детаље једног од својих најзапаженијих - финала "Звезда Гранда" 2017. године.

Јелена и Аца су тада премијерно извели дуетску пјесму "Банкина", а наступ у којем су доминирали ефекти ватре и воде памти се и данас.

радијатор гријање

Градови и општине

Дио Бијељине поново без гријања

"Тада сам запалила студио, а затим га и полила водом. Све је било потпуно уништено, али пошто је био посљедњи дан снимања, добила сам дозволу од Саше Поповића. Студио је тада вриједио око 300–400 хиљада евра. Пламен је био толико јак да се пластика искривила, а потом смо пустили и кишу, чиме смо додатно све оштетили. Чак ми се и реп косе захватио пламеном, али имали смо само један покушај и нисмо могли да понављамо", испричала је Карлеуша за К1.

Подијели:

Тагови:

Јелена Карлеуша

Аца Лукас

пожар

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Норвежани упозорили БиХ: Слиједи веома нагла промјена

Друштво

Норвежани упозорили БиХ: Слиједи веома нагла промјена

5 ч

0
Доналд Трамп

Свијет

Пријетња Трампа покренула хаос: Колумбија распоредила тенкове

5 ч

1
horoskop astrologija

Занимљивости

Није им суђено: Ови знакови никако не иду заједно

5 ч

0
Жени се трећи пут: Миле Китић запрепастио јавност

Сцена

Жени се трећи пут: Миле Китић запрепастио јавност

5 ч

0

Више из рубрике

Сузана Манчић открила детаље орошавања полног органа

Сцена

Сузана Манчић открила детаље орошавања полног органа

5 ч

0
Жени се трећи пут: Миле Китић запрепастио јавност

Сцена

Жени се трећи пут: Миле Китић запрепастио јавност

5 ч

0
Жељко Митровић открио колике су плате на Пинку

Сцена

Жељко Митровић открио колике су плате на Пинку

7 ч

0
Теа признала због чега често плаче: Ухвате ме живци, сама шишам шишке

Сцена

Теа признала због чега често плаче: Ухвате ме живци, сама шишам шишке

9 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

15

Познат идентитет младића из БиХ повријеђеног у пожару у Швајцарској

22

10

Паре и остварење снова: Пет година среће је пред овим људима

21

54

Грађанима Бијељине упућен апел: Дужни сте то да урадите

21

46

Почиње исплата: Спреман новац за многе пензионере у БиХ

21

31

Познато када Мадура изводе пред суд

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner