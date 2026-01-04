Норвежани упозорили БиХ: Слиједи веома нагла промјена

Извор:
Норвешка метеоролошка страница "yр.но", која је позната по прецизним и тачним прогнозама, за Босну и Херцеговину најављује велику промјену времена са наглим захлађењем у петак.
Јутарње температуре би идуће седмице могле опет пасти и на -14 степени.
Норвешки метеоролози на својој прогнози за Босну и Херцеговину већ за овај понедјељак, 5. јануар, најављују најнижу температуру за Сарајево и јутарњи минус (-1 степен), док за уторак, 6. јануара, предвиђају и нове минусе па се тако очекује -5 степени.
Дневна температура ће у сриједу, 7. јануара бити испод нуле (-5 степени дневна, -7 јутарња) према норвешким метеоролозима.
Слично вријеме ће се задржати све до петка, 9. јануара, када се очекује јутарњи минус од -14 степени, али би преко дана могло бити сунчано (7 степени)
Норвешки метеоролози предвиђају температуре испод нуле током прва два квартала јануара.
