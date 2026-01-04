Logo
Large banner

Норвежани упозорили БиХ: Слиједи веома нагла промјена

Извор:

АТВ

04.01.2026

17:45

Коментари:

0
Норвежани упозорили БиХ: Слиједи веома нагла промјена
Фото: АТВ

Норвешка метеоролошка страница "yр.но", која је позната по прецизним и тачним прогнозама, за Босну и Херцеговину најављује велику промјену времена са наглим захлађењем у петак.

Јутарње температуре би идуће седмице могле опет пасти и на -14 степени.

Доналд Трамп

Свијет

Пријетња Трампа покренула хаос: Колумбија распоредила тенкове

Норвешки метеоролози на својој прогнози за Босну и Херцеговину већ за овај понедјељак, 5. јануар, најављују најнижу температуру за Сарајево и јутарњи минус (-1 степен), док за уторак, 6. јануара, предвиђају и нове минусе па се тако очекује -5 степени.

Дневна температура ће у сриједу, 7. јануара бити испод нуле (-5 степени дневна, -7 јутарња) према норвешким метеоролозима.

Horoskop

Занимљивости

Није им суђено: Ови знакови никако не иду заједно

Слично вријеме ће се задржати све до петка, 9. јануара, када се очекује јутарњи минус од -14 степени, али би преко дана могло бити сунчано (7 степени)

Норвешки метеоролози предвиђају температуре испод нуле током прва два квартала јануара.

Подијели:

Тагови:

Вријеме

Временска прогноза

Снијег

hladnoća

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Жени се трећи пут: Миле Китић запрепастио јавност

Сцена

Жени се трећи пут: Миле Китић запрепастио јавност

1 ч

0
Хорор током празника: Жену на балкону погодио дио ватромета

Регион

Хорор током празника: Жену на балкону погодио дио ватромета

1 ч

0
Дјевојке аутом слетјеле у двориште куће

Хроника

Дјевојке аутом слетјеле у двориште куће

1 ч

1
Све о новој болници у Требињу: Комплекс од 41.000 квадрата

Градови и општине

Све о новој болници у Требињу: Комплекс од 41.000 квадрата

1 ч

1

Више из рубрике

Драма на лету Виз Ера: Авион умјесто у БиХ слетио у Будимпешту

Друштво

Драма на лету Виз Ера: Авион умјесто у БиХ слетио у Будимпешту

3 ч

0
Анид Хоџић

Друштво

Дирљива исповијест дјечака из БиХ који трпи насиље: Зову ме лудим

3 ч

1
Обустављен саобраћај за камионе преко Романије

Друштво

Обустављен саобраћај за камионе преко Романије

3 ч

0
Ови корисници остају без пензије из Републике Српске

Друштво

Ови корисници остају без пензије из Републике Српске

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

37

Обустављен саобраћај за теретна возила на више дионица

18

33

Најскупљи квадрат стана у овом граду иде и до 6.818 евра

18

27

Јелена Карлеуша изазвала пожар, штета огромна

18

20

Дуге колоне путничких возила на граничним прелазима

18

12

Сузана Манчић открила детаље орошавања полног органа

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner