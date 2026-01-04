Драма на лету Виз Ера: Авион умјесто у БиХ слетио у Будимпешту

Извор:
На јутрошњем лету Виз Ера на релацији Базел–Тузла дошло је до драматичне промјене плана, након што је авион умјесто на Међународни аеродром Тузла слетио у Будимпешту.
Путници тврде да о преусмјеравању лета нису били правовремено обавијештени, те да им је информација саопштена тек неколико минута прије слијетања.
Према ријечима једне путнице, посада је обавијестила путнике да се авион преусмјерава у тренутку када су, како наводи, већ били изнад Тузле, што је изазвало панику и збуњеност међу путницима.
Она истиче да нико није знао шта се дешава нити гдје ће авион слетјети, те да су након доласка у Будимпешту остављени да чекају без јасних информација о наставку путовања и организацији превоза даље према Босни и Херцеговини.
Истиче да је, како каже, највише разочарала лоша комуникација особља и авиокомпаније. Наводи да им нико није објаснио због чега авион није покушао слетјети у Тузлу и зашто о одлуци нису обавијештени раније, још на поласку из Базела, пише Црна Хроника".
Додаје да су путници огорчени и да многи сматрају да се овакве ситуације понављају, те да су разочарани начином на који је све проведено.
Велики дио Босне и Херцеговине јутрос је погођен обилним сњежним падавинама, што је узроковало отежане услове у саобраћају, укључујући и авијацију.
Међутим, међу путницима се поставља питање како је авион из Дортмунда, који је у исто вријеме био у доласку према Тузли, успио слетјети без проблема, док је авион из Базела преусмјерен у другу државу.
Како је видљиво на званичној страници Аеродрома Тузла, лет из Дортмунда је слетио, док је лет из Базела означен као преусмјерен, а дио других долазних летова налази се у статусу чекања.
Управо та околност додатно је појачала незадовољство путника који истичу да им нико није понудио конкретно објашњење због чега је управо њихов авион скренут са планиране руте.
Путници тренутно бораве на аеродрому у Будимпешти и чекају информацију о томе да ли ће и када бити организован превоз за Тузлу. Како наводе, и даље нису добили званично објашњење о разлозима промјене дестинације, нити упуте о даљим процедурама.
Авиокомпанија Виз Ер, према доступним информацијама, још увијек се није званично огласила поводом овог догађаја.
