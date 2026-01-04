Logo
Large banner

Драма на лету Виз Ера: Авион умјесто у БиХ слетио у Будимпешту

Извор:

АТВ

04.01.2026

15:36

Коментари:

0
Драма на лету Виз Ера: Авион умјесто у БиХ слетио у Будимпешту

На јутрошњем лету Виз Ера на релацији Базел–Тузла дошло је до драматичне промјене плана, након што је авион умјесто на Међународни аеродром Тузла слетио у Будимпешту.

Путници тврде да о преусмјеравању лета нису били правовремено обавијештени, те да им је информација саопштена тек неколико минута прије слијетања.

lovor lovorov list pixabay

Савјети

Да ли ловоров лист испод отирача доноси новац?

Према ријечима једне путнице, посада је обавијестила путнике да се авион преусмјерава у тренутку када су, како наводи, већ били изнад Тузле, што је изазвало панику и збуњеност међу путницима.

Она истиче да нико није знао шта се дешава нити гдје ће авион слетјети, те да су након доласка у Будимпешту остављени да чекају без јасних информација о наставку путовања и организацији превоза даље према Босни и Херцеговини.

Истиче да је, како каже, највише разочарала лоша комуникација особља и авиокомпаније. Наводи да им нико није објаснио због чега авион није покушао слетјети у Тузлу и зашто о одлуци нису обавијештени раније, још на поласку из Базела, пише Црна Хроника".

policija hrvatska

Хроника

Након свађе аутомобилом повриједио жену па побјегао преко границе у БиХ

Додаје да су путници огорчени и да многи сматрају да се овакве ситуације понављају, те да су разочарани начином на који је све проведено.

Велики дио Босне и Херцеговине јутрос је погођен обилним сњежним падавинама, што је узроковало отежане услове у саобраћају, укључујући и авијацију.

Међутим, међу путницима се поставља питање како је авион из Дортмунда, који је у исто вријеме био у доласку према Тузли, успио слетјети без проблема, док је авион из Базела преусмјерен у другу државу.

Како је видљиво на званичној страници Аеродрома Тузла, лет из Дортмунда је слетио, док је лет из Базела означен као преусмјерен, а дио других долазних летова налази се у статусу чекања.

Управо та околност додатно је појачала незадовољство путника који истичу да им нико није понудио конкретно објашњење због чега је управо њихов авион скренут са планиране руте.

Анид Хоџић

Друштво

Дирљива исповијест дјечака из БиХ који трпи насиље: Зову ме лудим

Путници тренутно бораве на аеродрому у Будимпешти и чекају информацију о томе да ли ће и када бити организован превоз за Тузлу. Како наводе, и даље нису добили званично објашњење о разлозима промјене дестинације, нити упуте о даљим процедурама.

Авиокомпанија Виз Ер, према доступним информацијама, још увијек се није званично огласила поводом овог догађаја.

Подијели:

Тагови:

Тузла

Bazel

viz er

avion

авион

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Приједорчанин тукао мушкарца палицом, па кад је пукла, узео другу и наставио

Хроника

Приједорчанин тукао мушкарца палицом, па кад је пукла, узео другу и наставио

3 ч

0
Зимовање леди новчанике: Салата 10, пола киле печења 30 евра

Економија

Зимовање леди новчанике: Салата 10, пола киле печења 30 евра

3 ч

0
Обустављен саобраћај за камионе преко Романије

Друштво

Обустављен саобраћај за камионе преко Романије

3 ч

0
Ови корисници остају без пензије из Републике Српске

Друштво

Ови корисници остају без пензије из Републике Српске

3 ч

0

Више из рубрике

Анид Хоџић

Друштво

Дирљива исповијест дјечака из БиХ који трпи насиље: Зову ме лудим

3 ч

1
Обустављен саобраћај за камионе преко Романије

Друштво

Обустављен саобраћај за камионе преко Романије

3 ч

0
Ови корисници остају без пензије из Републике Српске

Друштво

Ови корисници остају без пензије из Републике Српске

3 ч

0
Обрушила се стијена на путу Сарајево-Пале

Друштво

Стијена се обрушила на путу Сарајево-Пале

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

37

Обустављен саобраћај за теретна возила на више дионица

18

33

Најскупљи квадрат стана у овом граду иде и до 6.818 евра

18

27

Јелена Карлеуша изазвала пожар, штета огромна

18

20

Дуге колоне путничких возила на граничним прелазима

18

12

Сузана Манчић открила детаље орошавања полног органа

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner