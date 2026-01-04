Дирљива исповијест дјечака из БиХ који трпи насиље: Зову ме лудим

Извор:
АТВ
04.01.2026
15:23
Коментари:1
У Витезу је поново отворено питање вршњачког насиља након што је у јавности одјекнула исповијест дјечака Анида Хоџића који има 14 година.
Његово свједочење о свакодневном малтретирању у селу Муратовићи код Витеза изазвало је снажне реакције и забринутост грађана.
Друштво
Ови корисници остају без пензије из Републике Српске
Анид је у видеу који је објављен на Јутјубу на каналу "Средња Босна Данас" одлучио проговорити о ономе с чим се, како наводи, суочава готово сваког дана. А то је вријеђање, провокације и понижавање од вршњака.
Посебно истиче да га често називају "лудим", што он није.
"Не радим им ништа. Никоме ништа нисам учинио нажао. Многи су ме вријеђали", рекао је Хоџић.
Такви напади, наглашава Анид, не погађају само њега. Тешко је, каже, гледати и патњу његове мајке, којој је изузетно болно посматрати кроз какав притисак њен син пролази.
Економија
Зимовање леди новчанике: Салата 10, пола киле печења 30 евра
Овај случај још једном скреће пажњу на проблем вршњачког насиља који се често занемарује или релативизира.
"Имам пријатеља који хоће са мном причати нормално. Онима што ме зезају на душу нека иде. Буде ми тешко", рекао је, између осталог.
Погледајте комплетан видео:
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму