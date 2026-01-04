Обустављен саобраћај за камионе преко Романије

04.01.2026
15:15
Коментари:0
Због интензивних сњежних падавина обустављен је саобраћај за теретна возила и на дионици магистралног пута Сарајево-Рогатица преко Романије, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.
Саобраћај је јутрос обустављен за теретњаке и на дионицама магистралних путева Зворник-Тузла преко превоја Црни врх и Власеница-Соколац преко Хан Погледа.
У већини предјела у Републици Српској пада снијег који се задржава на коловозу и саобраћај се одвија отежано и успорено.
Због ниске температуре, из АМС упозоравају возаче на поледицу у вишим предјелима и преко планинских превоја.
Магла и ниска облачност смањују видљивост по котлинама и уз ријечне токове, а повећана је опасност од одрона на свим дионицама које пролазе кроз усјеке.
Возачима се савјетује опрезна вожња и да на пут не крећу без зимске опреме.
