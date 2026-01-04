Због снијега отказани бројни летови са сарајевског аеродрома

Извор:
Аваз
04.01.2026
14:11
Неколико летова за Сарајево и друге градове отказано је данас с обзиром на временске неприлике.
Када је ријеч о доласцима на Међународни аеродром у Сарајево, отказани су летови из Франкфурта, три лета из Истанбула с Аеродрома Сабиха Гокчен, те још један из Истанбула с другог аеродрома.
Путници из Рима и Дубаија успјешно су слетјели у Сарајево.
Када је ријеч о одласцима односно летовима ка другим градовима из Сарајева, успјешно су изведени летови за Беч, Загреб, Рим, Истанбул.
Лет који је требао бити за Франкфурт јутрос у 11:10 сати је отказан, као и лет за Истанбул који је требао бити у 14:15. Такође, још два лета за Истанбул која су требала бити послијеподне отказана су.
Подсјећамо, снијег који је нападао данас у Сарајеву и широм државе отежао је саобраћај на многим путевима.
