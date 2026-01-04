Logo
Због снијега отказани бројни летови са сарајевског аеродрома

Извор:

Аваз

04.01.2026

14:11

Због снијега отказани бројни летови са сарајевског аеродрома

Неколико летова за Сарајево и друге градове отказано је данас с обзиром на временске неприлике.

Када је ријеч о доласцима на Међународни аеродром у Сарајево, отказани су летови из Франкфурта, три лета из Истанбула с Аеродрома Сабиха Гокчен, те још један из Истанбула с другог аеродрома.

илу-умор-главобоља-06122025

Занимљивости

Психолози откривају зашто нам се јануар чини као најдужи мјесец у години

Путници из Рима и Дубаија успјешно су слетјели у Сарајево.

Када је ријеч о одласцима односно летовима ка другим градовима из Сарајева, успјешно су изведени летови за Беч, Загреб, Рим, Истанбул.

Лет који је требао бити за Франкфурт јутрос у 11:10 сати је отказан, као и лет за Истанбул који је требао бити у 14:15. Такође, још два лета за Истанбул која су требала бити послијеподне отказана су.

Свечани дефиле

Република Српска

Обављена проба свечаног дефилеа: Припреме за Дан Републике у пуном јеку

Подсјећамо, снијег који је нападао данас у Сарајеву и широм државе отежао је саобраћај на многим путевима.

