Logo
Large banner

Теа признала због чега често плаче: Ухвате ме живци, сама шишам шишке

Извор:

Курир

04.01.2026

14:08

Коментари:

0
Теа признала због чега често плаче: Ухвате ме живци, сама шишам шишке

Теа Таировић открила је каква јој је била претходна година и шта очекује у овој новој.

Она је признала да јој је претходна била успјешна на свим пољима а онда открила због чега жели да ова година траје бар дан дуже.

"Желим један дан више у овој години, да не морам да се фарбам сама и шишам шишке ухвате ме живци. Не знам да ли то раде и друге жене. Редовно ошишам шишке и послије плачем", рекла је кроз смијех Теа.

Ентони Џошуа

Остали спортови

Огласио се Ентони Џошуа први пут након тешке несреће

Теа је признала и да ли плаче и у којим ситуацијама:

"Углавном плачем од среће, а кад сам тужна онда будем љута."

(Курир)

Подијели:

Таг:

Tea Tairović

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Огласио се Ентони Џошуа први пут након тешке несреће

Остали спортови

Огласио се Ентони Џошуа први пут након тешке несреће

4 ч

0
Кренуо да чисти снијег, па "откопао" комшију: Дјед нестао усред ноћи, детаљи су потресни

Свијет

Кренуо да чисти снијег, па "откопао" комшију: Дјед нестао усред ноћи, детаљи су потресни

4 ч

0
Дјевојка претукла момка након свађе

Хроника

Дјевојка претукла момка након свађе

4 ч

0
Lisice zatvor pritvor

Регион

Ухапшен држављанин БиХ због кријумчарења миграната

4 ч

0

Више из рубрике

Александра Пријовић пјевачица

Сцена

Александра Пријовић: Скоро сви су ме заборавили када сам била трудна

5 ч

0
Леонардо Дикаприо заглављен на познатом острву

Сцена

Леонардо Дикаприо заглављен на познатом острву

6 ч

0
Нова правила у ''Звездама Гранда'': Ево шта такмичарима треба за пролаз

Сцена

Нова правила у ''Звездама Гранда'': Ево шта такмичарима треба за пролаз

6 ч

0
Болна исповијест оца Саше и Дејана Матића: Могао је и мозак да настрада

Сцена

Болна исповијест оца Саше и Дејана Матића: Могао је и мозак да настрада

8 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

33

Најскупљи квадрат стана у овом граду иде и до 6.818 евра

18

27

Јелена Карлеуша изазвала пожар, штета огромна

18

20

Дуге колоне путничких возила на граничним прелазима

18

12

Сузана Манчић открила детаље орошавања полног органа

18

05

Дио Бијељине поново без гријања

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner