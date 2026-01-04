Теа признала због чега често плаче: Ухвате ме живци, сама шишам шишке

Извор:
Теа Таировић открила је каква јој је била претходна година и шта очекује у овој новој.
Она је признала да јој је претходна била успјешна на свим пољима а онда открила због чега жели да ова година траје бар дан дуже.
"Желим један дан више у овој години, да не морам да се фарбам сама и шишам шишке ухвате ме живци. Не знам да ли то раде и друге жене. Редовно ошишам шишке и послије плачем", рекла је кроз смијех Теа.
Теа је признала и да ли плаче и у којим ситуацијама:
"Углавном плачем од среће, а кад сам тужна онда будем љута."
(Курир)
