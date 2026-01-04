Logo
Large banner

Ухапшен држављанин БиХ због кријумчарења миграната

Извор:

СРНА

04.01.2026

13:38

Коментари:

0
Lisice zatvor pritvor
Фото: Ron Lach/Pexels

Тридесетдвогодишњи држављанин БиХ и држављанка Хрватске (46) ухапшени су на подручју Топуског због кријумчарења миграната, саопштено је данас из Полицијске управе сисачко-мославачке.

Они су у петак, 2. јануара, аутомобилом сисачких регистрација слетјели са пута, а полиција је утврдила да су у возилу били страни држављани који су на незаконит начин ушли у Хрватску.

Милорад Додик

Република Српска

Додик: Република Српска је дом, огњиште, срећа, створена да живи и траје

Према страним држављанима поступано је складу са Законом о међународној и привременој заштити и Закону о странцима, а над осумњиченима је извршена криминалистичка обрада.

Подијели:

Тагови:

migranti

хапшење

Хрватска

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Додик: Република Српска је дом, огњиште, срећа, створена да живи и траје

Република Српска

Додик: Република Српска је дом, огњиште, срећа, створена да живи и траје

5 ч

2
Временска прогноза

Друштво

Сутра облачно са падавинама и још хладније

5 ч

0
Ова три знака имаће од јануара 2026. прави финансијски процват!

Занимљивости

Ова три знака имаће од јануара 2026. прави финансијски процват!

5 ч

0
Све дионице ауто-путева у Српској проходне, екипе зимске службе на терену

Друштво

Све дионице ауто-путева у Српској проходне, екипе зимске службе на терену

5 ч

1

Више из рубрике

Снијег паралисао Хрватску, на снази забране саобраћаја

Регион

Снијег паралисао Хрватску, на снази забране саобраћаја

7 ч

0
Земљотрес у Црној Гори: Ево гдје се затресло тло

Регион

Земљотрес у Црној Гори: Ево гдје се затресло тло

8 ч

0
Lisice zatvor pritvor

Регион

Ухапшен осумњичени за језиво убиство у Будви

9 ч

0
Прва у региону: Црна Гора добила електрану на депонијски гас

Регион

Прва у региону: Црна Гора добила електрану на депонијски гас

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

37

Обустављен саобраћај за теретна возила на више дионица

18

33

Најскупљи квадрат стана у овом граду иде и до 6.818 евра

18

27

Јелена Карлеуша изазвала пожар, штета огромна

18

20

Дуге колоне путничких возила на граничним прелазима

18

12

Сузана Манчић открила детаље орошавања полног органа

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner