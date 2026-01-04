Ухапшен држављанин БиХ због кријумчарења миграната

Извор:
СРНА
04.01.2026
13:38
Коментари:0
Тридесетдвогодишњи држављанин БиХ и држављанка Хрватске (46) ухапшени су на подручју Топуског због кријумчарења миграната, саопштено је данас из Полицијске управе сисачко-мославачке.
Они су у петак, 2. јануара, аутомобилом сисачких регистрација слетјели са пута, а полиција је утврдила да су у возилу били страни држављани који су на незаконит начин ушли у Хрватску.
Република Српска
Додик: Република Српска је дом, огњиште, срећа, створена да живи и траје
Према страним држављанима поступано је складу са Законом о међународној и привременој заштити и Закону о странцима, а над осумњиченима је извршена криминалистичка обрада.
Република Српска
5 ч2
Друштво
5 ч0
Занимљивости
5 ч0
Друштво
5 ч1
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму