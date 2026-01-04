Ухапшен осумњичени за језиво убиство у Будви

Извор:
Црногорска полиција ухапсила је члана организоване криминалне групе чији су иницијали Н.Б. /24/ из Подгорице осумњиченог за убиство педесетдвогодишњег С.М. у Будви.
Убиство се десило 30. децембра прошле године у мјесту Марковићи у близини Будве, а осумњичени је лоциран и ухапшен на територији Спужа у општини Даниловград, саопштено је из Управе полиције Црне Горе.
Сумња се Н.Б. испалио више хитаца из ватреног оружја на С.М, а потом побјегао у непознатом правцу.
Из Управе полиције наводе да се осумњичени у евиденцијама води као члан једне организоване криминалне групе и да је интересантан са аспекта злоупотребе и трговине наркотицима, као и недозвољеног држања и ношења оружја и експлозивних материја.
