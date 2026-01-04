Република Српска и даље примамљива страним туристима

04.01.2026
Република Српска је и у 2025. години наставила обарати рекорде посјећености и тиме оправдала епитет атрактивне дестинације за стране туристе, а највећи удио и даље имају туристи из земаља региона бивше Југославије.
Према подацима Републичког завода за статистику, у 11 мјесеци ове године остварена су укупно 477.944 доласка туриста и 1.125.259 ноћења.
"У новембру 2025. године остварен је 35.591 долазак туриста, а број долазака туриста у овом мјесецу у односу на исти прошле године већи је за 2,2 одсто, док је број ноћења већи за 4,5 одсто", саопштено је из Завода.
Марко Радић, руководилац Сектора за промоцију у Туристичкој организацији Републике Српске, за "Независне новине" каже да је туризам у Српској у 11 мјесеци ове године забиљежио наставак позитивног тренда раста у односу на исти период лани.
"У првих 11 мјесеци 2025. године остварена су 477.944 доласка туриста и 1.125.259 ноћења, што представља повећање од око 4,5 одсто у доласцима и 2,7 одсто у броју ноћења у поређењу са истим периодом 2024. године, када је регистрован 457.561 долазак и 1.095.732 ноћења", истакао је Радић.
Посматрано кроз структуру гостију, како каже, страни туристи и даље остварују већи дио туристичког промета.
"У укупном броју ноћења у посматраном периоду страни гости учествују са око 57,1 одсто, док домаћи туристи чине приближно 42,9 одсто укупних ноћења. Ови подаци потврђују да домаћи туризам задржава значајну улогу, али и да Република Српска остаје атрактивна дестинација за инострана тржишта", рекао је Радић.
А када је ријеч о структури страних гостију, прича он, гости из Србије, Хрватске, Словеније, Црне Горе и Сјеверне Македоније заједно остварују скоро 70 одсто свих ноћења страних туриста, односно око 40 одсто укупних ноћења остварених у Републици Српској у првих 11 мјесеци ове године.
"Ови показатељи јасно указују да регионална тржишта остају темељ туристичког промета, уз простор за додатно јачање присуства гостију са удаљенијих тржишта и да би у том сегменту требало издвојити знатно већа средства за промоцију. Тренутно средства којима располажемо нам не омогућују већу видљивост", појашњава он.
Додаје да је укупан обим промета резултирао просјечном дужином боравка од око 2,36 ноћи по доласку, што значи да је доминантан краткорочни боравак гостију који истовремено отвара простор за даљи развој туристичких производа и садржаја који би мотивисали дужи останак на дестинацији, а чему теже у будућности.
"Остварени резултати за 11 мјесеци 2025. потврђују стабилан раст туристичког промета, континуитет интересовања домаћих и страних гостију, као и потребу за даљим стратешким улагањем у квалитет понуде, продужење боравка и диверсификацију тржишта, с циљем дугорочног и одрживог развоја туризма у Републици Српској", наводи Радић.
Напомиње да је ова статистика заснована углавном на доласцима и ноћењима који изузимају промет у приватним апартманима, као и да су стварне бројке у просјеку око 20 одсто веће у хотелима и мотелима, те да је према искуству из региона око 50 до 60 одсто укупног броја долазака и ноћења реалан број који, претпоставља се, да је и био у приватним апартманима.
Из Туристичке организација града Бањалука (ТОБЛ) за "Независне новине" наводе да су у првих 11 мјесеци ове године у Бањалуци евидентирана 119.462 доласка, или седам одсто више него у 2024. години (111.650), односно 183.591 ноћење, што је за око осам одсто ноћења више у односу на исти период лани (170.245).
"Овдје треба додати још 3.735 долазака и 7.127 ноћења остварених у типовима смјештаја апартмани, собе за изнајмљивање, куће за одмор и сеоски туризам, чија се евиденција промета води од 1. јануара 2025. године", навели су из ТОБЛ.
"Годину на измаку можемо оцијенити као веома успјешну за туризам Бањалуке. Током цијеле године забиљежен је континуиран раст броја долазака и ноћења, јачање препознатљивости дестинације на међународном нивоу, као и унапређење сарадње са домаћом туристичком привредом. Ти трендови дају основ за оптимизам и за наредну годину, у којој очекујемо наставак раста и остварење нових, још бољих резултата", закључили су из ТОБЛ.
