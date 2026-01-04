Славимо Свету великомученицу Анастасију: Жене данас треба да ураде ово

Извор:
Српска православна црква и њени вјерници данас славе Свету великомученицу Анастасију и обавезни су пост и искрена молитва.
Света великомученица Анастасија је рођена у Риму, и то у благостању, јер јој је отац био богат. Од ране младости је била велика вјерница, а отац јој је договорио брак са незнабожачким властелином Публијем, кога она није жељела.
Није хтјела да испуњава брачне обавезе, те је изговоре проналазила у женским болестима. Публије то није хтео да трпи и кажњавао ју је затварањем у кућу и мучио ју је глађу.
Света великомученица Анастасија је све то вријеме одлазила у тамнице и помагала хришћанским мученицима, хранила их, видала им ране... Када је Публије за то сазнао, отјерао ју је.
Тада је она отишла у Македонију гдје је наставила да помаже људима пострадалим у име Христа. Због тога је била ухапшена и осуђена на смрт глађу. Анастасија је у тамници проводила дане молећи се. Онда су је ставили на лађу са још неким хришћанима како би је потопили, али и ту је Бог сачувао.
На крају су јој руке и ноге привезали за четири коца и над огњем је спалили. У Царство Христово преселила се 304. године.
Њен манастир се налази у Грчкој, 30 километара од Солуна.
Данас је веома важно да свака жена уради добро дјело у име великомученице Анастасије.
Вјерује се да Света Анастасија долази у помоћ свим женама које данас оду до цркве, запале свијећу и изговоре ову молитву:
"Овчица Твоја Исусе, Анастасија, зове силним гласом: 'Тебе Жениче мој љубим и тражећи Те страдам, и распињем се и сахрањујем у крштењу Твоме. И страдам ради Тебе, да бих царствовала с Тобом, и умирем за Тебе, да бих живјела с Тобом. Прими ме као чисту жртву, с љубављу жртвовану за Тебе". Њеним молитвама, као Милостив, спаси душе наше'. Амин".
