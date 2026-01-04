Logo
Large banner

Славимо Свету великомученицу Анастасију: Жене данас треба да ураде ово

Извор:

Агенције

04.01.2026

07:50

Коментари:

0
Crkva, pravoslavlje, ikone, SPC
Фото: Pexels

Српска православна црква и њени вјерници данас славе Свету великомученицу Анастасију и обавезни су пост и искрена молитва.

Света великомученица Анастасија је рођена у Риму, и то у благостању, јер јој је отац био богат. Од ране младости је била велика вјерница, а отац јој је договорио брак са незнабожачким властелином Публијем, кога она није жељела.

Није хтјела да испуњава брачне обавезе, те је изговоре проналазила у женским болестима. Публије то није хтео да трпи и кажњавао ју је затварањем у кућу и мучио ју је глађу.

Света великомученица Анастасија је све то вријеме одлазила у тамнице и помагала хришћанским мученицима, хранила их, видала им ране... Када је Публије за то сазнао, отјерао ју је.

Снијег

Друштво

Данас захлађење и обилније падавине

Тада је она отишла у Македонију гдје је наставила да помаже људима пострадалим у име Христа. Због тога је била ухапшена и осуђена на смрт глађу. Анастасија је у тамници проводила дане молећи се. Онда су је ставили на лађу са још неким хришћанима како би је потопили, али и ту је Бог сачувао.

На крају су јој руке и ноге привезали за четири коца и над огњем је спалили. У Царство Христово преселила се 304. године.

Њен манастир се налази у Грчкој, 30 километара од Солуна.

Данас је веома важно да свака жена уради добро дјело у име великомученице Анастасије.

Вјерује се да Света Анастасија долази у помоћ свим женама које данас оду до цркве, запале свијећу и изговоре ову молитву:

"Овчица Твоја Исусе, Анастасија, зове силним гласом: 'Тебе Жениче мој љубим и тражећи Те страдам, и распињем се и сахрањујем у крштењу Твоме. И страдам ради Тебе, да бих царствовала с Тобом, и умирем за Тебе, да бих живјела с Тобом. Прими ме као чисту жртву, с љубављу жртвовану за Тебе". Њеним молитвама, као Милостив, спаси душе наше'. Амин".

Подијели:

Тагови:

СПЦ

svetac

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Данас захлађење и обилније падавине

Друштво

Данас захлађење и обилније падавине

5 ч

0
Казне високе: Уводе забране гријања на угаљ и дрва

Свијет

Казне високе: Уводе забране гријања на угаљ и дрва

14 ч

0
Аца Лукас, пјевач из Србије којем је отказан концерт у Бањалуци

Сцена

Аца Лукас побјеснио на бини и направио тотални хаос - ВИДЕО

14 ч

1
Обиље новца стиже за ове знакове већ наредне седмице

Занимљивости

Обиље новца стиже за ове знакове већ наредне седмице

14 ч

0

Више из рубрике

Данас захлађење и обилније падавине

Друштво

Данас захлађење и обилније падавине

5 ч

0
Колико ће корисници тачно добити: Ускоро увећане пензије

Друштво

Колико ће корисници тачно добити: Ускоро увећане пензије

16 ч

1
Нова година, нове одлуке: Како поставити реалне циљеве?

Друштво

Нова година, нове одлуке: Како поставити реалне циљеве?

17 ч

0
Како политичари проводе празнике?

Друштво

Како политичари проводе празнике?

17 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

55

Жупљанин: Српска - највећа светиња коју ће српски народ чувати

12

49

Александра Пријовић: Скоро сви су ме заборавили када сам била трудна

12

49

Због чега је опасна прекомјерна употреба антибиотика?

12

32

Леонардо Дикаприо заглављен на познатом острву

12

29

Јутјуб на мети озбиљних критика

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner